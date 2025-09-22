Un veterinario avverte: se giochi in questo modo con il tuo cane potresti fargli male

L'esercizio fisico e i giochi di abilità e intelligenza sono le chiavi più importanti per garantire il benessere del tuo cane. Uno dei loro giochi preferiti è afferrare una corda e tenerla con i denti mentre qualcuno la tira. In linea di principio, è un gioco innocuo che non rappresenta alcun rischio per il tuo animale domestico, a meno che tu non lo faccia in modo sbagliato. È una buona idea misurare la forza che usi per rimuovere la corda, tenendo conto delle sue dimensioni. E, quando si tratta di stretching, c'è qualcosa che non bisogna fare, come spiega la veterinaria Carmen Arteaga sui suoi social network. Muovere la corda su e giù, cioè tirarla facendo muovere la testa del cane in modo affermativo. Arteaga assicura che con questo movimento possiamo danneggiare le vertebre cervicali del nostro animale domestico e consiglia di tirare da destra a sinistra, cioè come se volessimo far scuotere la testa al nostro cane.