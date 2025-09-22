Un veterinario avverte: se giochi in questo modo con il tuo cane potresti fargli male

L'esercizio fisico e i giochi di abilità e intelligenza sono le chiavi più importanti per garantire il benessere del tuo cane. Uno dei loro giochi preferiti è afferrare una corda e tenerla con i denti mentre qualcuno la tira. In linea di principio, è un gioco innocuo che non rappresenta alcun rischio per il tuo animale domestico, a meno che tu non lo faccia in modo sbagliato. È una buona idea misurare la forza che usi per rimuovere la corda, tenendo conto delle sue dimensioni. E, quando si tratta di stretching, c'è qualcosa che non bisogna fare, come spiega la veterinaria Carmen Arteaga sui suoi social network. Muovere la corda su e giù, cioè tirarla facendo muovere la testa del cane in modo affermativo. Arteaga assicura che con questo movimento possiamo danneggiare le vertebre cervicali del nostro animale domestico e consiglia di tirare da destra a sinistra, cioè come se volessimo far scuotere la testa al nostro cane.
Come giocare col cane senza fargli male
Giocare con il cane è un ottimo modo per rafforzare il legame e mantenerlo attivo, ma è importante farlo in modo che non si faccia male. In primis bisogna utilizzare dei giochi adatti e soprattutto della giusta dimensione. Un giocattolo troppo piccolo potrebbe essere inghiottito, mentre uno troppo grande potrebbe causare danni ai denti. Questi toys devono essere morbidi ma resistenti, così che non si facciano male se mordono o afferrano con forza. Attenzione poi alle superfici: sono da preferire quelle morbide (come il prato) per ridurre il rischio di lesioni alle articolazioni. Evita superfici dure come cemento o pavimenti scivolosi. Se giochi in casa, poi, non farli correre troppo veloce per evitare che scivolino o si scontrino con mobili. E fagli sempre avere accesso all’acqua per evitare la disidratazione, soprattutto dopo giochi intensi.