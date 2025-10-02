Se il tuo cane fa queste cose significa che è più intelligente degli altri

Dopo aver contattato veterinari e psicologi cinofili, il Daily Mail ha condiviso alcuni trucchi per testare l'intelligenza di un cane . E capire se è più intelligente di altri.

Test dell'asciugamano

Il proprietario deve mettere un asciugamano sulla testa del cane e cronometrare il tempo impiegato per rimuoverlo. "Ogni volta che il tuo cane si trova di fronte a una nuova situazione in cui deve fare qualcosa, le sue capacità di problem-solving vengono messe alla prova", spiega la Dott.ssa Zazie Todd. Ma questa sfida potrebbe non essere considerata ottimale perché alcuni cani la percepiscono come un'esperienza negativa e, in generale, "è meglio utilizzare test in cui i cani hanno l'opportunità di avere un'esperienza positiva".

Il premio nascosto

Il test del premio nascosto è progettato per valutare la capacità del tuo cane di apprendere e ricordare informazioni. Come molti altri test, richiede al tuo cane di svolgere un lavoro mentale per ottenere un premio. "Nascondi un bocconcino quando il cane è fuori dalla stanza, poi lascialo entrare e trovarlo. Questa prima fase consiste nell'insegnargli a usare l'olfatto", afferma Todd. "Poi ripeti l'operazione una seconda, una terza e una quarta volta e vedi quante volte ci vogliono prima che inizino a correre verso quel punto in cerca del loro bocconcino". Il punto è che, finché nascondi il bocconcino nello stesso posto ogni volta, un cane intelligente capirà presto che non ha bisogno di annusare per trovare il cibo. "Questo aiuta a mettere alla prova la loro memoria, perché ora questo è un posto dove a volte possono trovare del buon cibo", chiarisce l'esperta.

Test della tazza

Juliane Kaminski, direttrice del Centro per la Cognizione Canina presso l'Università di Portsmouth, sottolinea il test della tazza. "Un semplice test nell'ambito della cognizione sociale consiste nel prendere due tazze identiche, nascondere del cibo sotto una tazza e poi comunicare al cane la posizione corretta del cibo indicando la tazza giusta o semplicemente guardando", spiega. I risultati vengono valutati in modo semplice: se il cane riesce a scegliere la ciotola basandosi solo sul segnale, è bravo a seguire i gesti. "Crediamo che questa sia una delle capacità più straordinarie dei cani, qualcosa in cui sono persino più bravi degli scimpanzé, i parenti viventi più prossimi agli esseri umani", aggiunge. Il test può essere reso ancora più complicato mostrando al cane il cibo e muovendo le ciotole prima di presentargliele, cosa che in genere rende il compito molto difficile per i cani.

Test della barriera

Il test della barriera, secondo Katriina Tiira, psicologa canina presso l'Università di Helsinki, valuta il ragionamento spaziale e il controllo inibitorio del cane, ovvero la capacità di reprimere gli impulsi e resistere alle distrazioni allettanti. Questa sfida consiste nel posizionare una barriera a forma di V attraverso la quale il cane possa guardare, ma non saltare. Bisogna mostrare al cane un bocconcino e posizionarlo dall'altra parte della barriera. Poi, bisogna osservare quanto tempo impiega il cane ad afferrare il bocconcino. Il cane deve rendersi conto che deve aggirare la recinzione perché non può scavalcarla. Se ci mette poco tempo, è intelligente.