Né 50 né 90 euro: quanti soldi avere a casa per le emergenze, secondo la BCE

La Banca Centrale Europea (BCE) ha sottolineato l'importanza di avere denaro contante in casa nel suo ultimo rapporto. Le recenti crisi globali, come la pandemia di Covid-19, l'invasione dell'Ucraina e il blackout in Spagna del 28 aprile, hanno evidenziato la necessità di avere banconote cartacee a portata di mano in caso di emergenza. La conclusione della BCE è semplice: il contante rimane un'ancora di salvezza in situazioni impreviste . Quando arriva una crisi, fa la differenza tra poter acquistare beni di prima necessità o rimanere bloccati. Ma esattamente quanto dovremmo avere? Il report non stabilisce una cifra esatta ma supporta le raccomandazioni già in atto in altri paesi europei. Ed ecco la sorpresa: 50 euro o anche una semplice cifra simbolica non sono sufficienti. È consigliabile avere una riserva molto più vicina alle effettive esigenze di ogni famiglia.

Quanti soldi lasciare a casa per le emergenze

La BCE sostiene le linee guida già in vigore in Paesi come Paesi Bassi, Austria e Finlandia. In questi Paesi, si raccomanda di tenere a disposizione tra 70 e 100 euro a persona per nucleo familiare, una somma pensata per coprire gli acquisti essenziali per almeno tre giorni, il tempo che le agenzie di protezione civile considerano critico in qualsiasi emergenza. È chiaro, quindi, che non si tratta di accumulare ingenti somme sotto il materasso, ma piuttosto di avere a disposizione abbastanza per cibo, trasporti o medicine quando i pagamenti elettronici non funzionano. Questa sfumatura è importante: il denaro contante in casa non dovrebbe sostituire i risparmi bancari o un investimento. L'idea è che funzioni come un kit di pronto soccorso finanziario pronto all'uso in caso di crisi. Proprio come facciamo scorta di torce elettriche, acqua in bottiglia o batterie, avere denaro contante diventa un ulteriore elemento di preparazione domestica.

Accesso al denaro contante, una sfida per tutti

Il rapporto evidenzia anche un'ulteriore preoccupazione: la progressiva riduzione di sportelli bancomat e filiali bancarie. Con un minor numero di punti fisici per il prelievo di denaro, l'accesso al contante può diventare un problema, soprattutto nelle aree rurali. In Austria, infatti, la banca centrale ha optato per una soluzione molto pratica: installare sportelli bancomat nelle piccole città, in modo che anche nei villaggi più isolati le persone possano prelevare denaro senza dover percorrere chilometri. Insomma, non è sufficiente che le famiglie abbiano banconote in casa; anche le istituzioni finanziarie e i governi devono garantire l'infrastruttura necessaria per reperirle in caso di emergenza. Senza tutto questo la raccomandazione della BCE sarebbe inefficace nella pratica.