Wanderlust 108: corsa, yoga e meditazione. Il mindful triathlon ha illuminato Roma

A Villa Borghese un evento completamente dedicato al benessere, con tanti maestri internazionali e attività all'aria aperta. La nona edizione è stata un successone
Wanderlust 108: corsa, yoga e meditazione. Il mindful triathlon ha illuminato Roma
5 min
Tagsyoga

Un triathlon che comprende 5 km di corsa, sessioni di yoga con maestri internazionali e una meditazione finale. E poi tantissime esperienze studiate apposta per completare un’esperienza a 360 gradi, per il corpo, la mente e lo spirito. Questo è il primo Mindful Triathlon, che dopo Milano e Venezia, ha concluso il suo viaggio in Italia con la tappa di Roma. Il 4 ottobre nella suggestiva cornice del Galoppatoio di Villa Borghese è stata una giornata davvero speciale per gli amanti del benessere. Il sole che brillava e illuminava il parco allestito con grandissima cura, e le pratiche che diffondevano nell'aria un'energia e delle vibrazioni pazzesche. Alla nona edizione del festival by Altavia nella Capitale hanno partecipato 1200 persone e quasi 3.100 visitatori, per un totale di 4.300 anime.

 

 

I maestri internazionali sul palco

Sul palco si sono alternati maestri internazionali tra cui Meg Vibes, Tiny Yoga, Michela Maltoni, Ambra Vallo, IOSNO e Filippo Pigaiani. Un viaggio interiore che è continuato con le Attività Always On e Uncommons, pensate per stimolare corpo e mente e donare benessere a 360°. Tra le più partecipate ci sono state: Nadi Yoga presented by Altavia con Giada Campanella, una pratica che intreccia respiro e movimento, corpo ed energie sottili; Body and Mind - Train with Intention presented by Altavia con Sara Scafidi, per imparare a rendere ogni esercizio più efficace e sicuro, migliorando attivazione e controllo attraverso poche ripetizioni mirate; Embodied Movement con Meg Vibes, per lasciarsi attraversare dal vento lasciando che il corpo diventi terreno fertile per sentire e trasformare, attraverso il movimento somatico si da spazio all’ascolto profondo. “Tornare a Roma con Wanderlust è ogni volta speciale: questa città ha la forza di trasformarsi in un amplificatore naturale dell’energia del mindful living”, commenta Simone Tomaello, Co-Founder di 2night e Country Manager di Wanderlust.

 

 

Cos'è il Mindful Triathlon

Il Mindful Triathlon è costruito attorno a tre pratiche cardine che scandiscono le tappe di un viaggio fisico e interiore: si comincia con una corsa non competitiva di 5 km o una sessione di Mindful Fitness guidata dal Main Stage, che rompe l’inerzia e dà il via al movimento; si prosegue con una sessione di yoga (60 minuti), uno spazio di riconnessione profonda per trovare il proprio ritmo; si termina con la meditazione guidata (20 minuti) che chiude il cerchio. Alla fine di questo percorso i partecipanti avranno raggiunto il proprio Vero Nord, ovvero la Versione Migliore di Sé. Intorno a questo cuore pulsante ruota il Wanderlust Village, articolato in cinque aree tematiche, studiate per essere le tappe di un viaggio sensoriale ed emotivo che stimola il corpo, apre la mente e nutre lo spirito: Il Tempio della Forza, dove il corpo si attiva, la mente si focalizza e lo spirito si eleva; L’Oasi del Movimento, che libera e connette corpo e spirito; Il Santuario del Benessere, dedicato alla cura di sé e alla rigenerazione; La Dimora della Terra, che invita a riconnettersi con il pianeta e i suoi elementi; Il Cerchio Sacro, dedicato alla ritualità e alle pratiche ancestrali e primordiali. A rimarcare l’idea del viaggio è stato anche il setting delle aree, arricchito con tende beduine a tema, pensate per accogliere i partecipanti in percorsi narrativi profondi e coinvolgenti.

 

 

