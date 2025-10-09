A 100 anni si allena ancora in palestra: Ruth Lemay svela il suo segreto più grande

Chi ha detto che l'esercizio fisico è solo per i giovani? A 100 anni, Ruth Lemay va ancora in palestra tre volte a settimana . Ogni sessione include un'ora di cyclette e una lunga camminata sul tapis roulant. Vive con la figlia di 78 anni ma cucina i propri pasti da sola e fino all'età di 98 anni ha anche guidato l'auto. La sua routine e la sua grande vitalità hanno reso questa anziana di Virginia Beach, negli Stati Uniti, l'ultima star dei social. In uno degli ultimi video virali dell'account evrydayclub, che ha già superato il mezzo milione di like, Lemay indossa un adorabile maglione rosa e spiega la sua routine di allenamento con un ampio sorriso. "Ho sempre fatto molto esercizio fisico. Mi sento bene, anche se a volte mi stanco, ma è normale", ha detto. Secondo Ruth mantenersi attivi e prendersi cura della propria alimentazione sono i due fattori chiave per garantire la longevità. A casa fa stretching, solleva pesi leggeri e, nei giorni in palestra, alterna camminata e bicicletta. "Uno dei miei esercizi preferiti è camminare. Quando ero più giovane, camminavo 6,4 km al giorno. Mi faceva sempre sentire meglio", ha ammesso.

I segreti di Ruth per vivere più a lungo e meglio

Non solo palestra: anche la dieta di Ruth è molto disciplinata, con particolare attenzione agli ingredienti freschi e nutrienti. La sua dieta abituale include yogurt magro, frutta secca, fiocchi d'avena con banana e latte, o uova strapazzate con pane integrale tostato. Come fonte di proteine, preferisce pollo, tacchino o pesce e limita la carne rossa. Il suo menu comprende frutta come uva rossa e mirtilli e una selezione varia di verdure, tra cui fagiolini, mais, cavolo, barbabietole, pomodori e zucca. Limita l'assunzione di sale e ha sempre evitato alcol e tabacco. La centenaria non si priva però di una coccola, una ricompensa per il suo impegno quotidiano: ovvero due hot dog a settimana. "Il mio sfizio settimanale", l'ha definito.

L'importanza della vita social per Ruth

La sua salute mentale, che è un aspetto importante della sua longevità, è supportata dalla sua attiva vita sociale. Sua figlia, Annette Parker, ha ribadito: "È molto, molto socievole e molto ricettiva, e le persone sono molto ricettive nei suoi confronti". Madre e figlia partecipano insieme a feste e incontri, e programmano visite quasi ogni fine settimana. A differenza di molti casi simili, Lemay non attribuisce la sua longevità alla genetica, poiché non conosce nessuno nella sua famiglia che abbia vissuto a lungo quanto lei. Sua madre è morta a 65 anni di cancro al colon e suo padre a 74 per una patologia cardiaca. Lemay, il cui unico problema di salute grave è stata la sostituzione di una valvola cardiaca, si considera semplicemente fortunata. "Mi sento bene come chiunque altro potrebbe sentirsi a 100 anni", ha precisato. La sua storia è dunque di insegnamento per promuovere l'invecchiamento attivo. Ruth Lemay dimostra che non è mai troppo tardi per iniziare a prendersi cura di sé.