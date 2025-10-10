Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il gesto del tuo cane che rivela se si fida davvero di te

I cani comunicano molto di più con i gesti che con l'abbaiare. Alcuni movimenti e posture rivelano quando si sentono al sicuro e protetti in tua presenza
2 min

I cani sono maestri nel comunicare senza parole. Attraverso le loro posture, i loro sguardi e i loro piccoli gesti, trasmettono emozioni che vanno dalla gioia alla paura. Tra tutti questi segnali, ce n'è uno che rivela chiaramente se il tuo cane si fida davvero di te: mostrarsi vulnerabile sdraiandosi sulla schiena. Quando un cane si sdraia sulla schiena e mostra la pancia, mostra una delle parti più delicate del suo corpo. In natura, nessun animale espone l'addome a meno che non si senta al sicuro nel suo ambiente. Se il tuo cane fa questo accanto a te, significa che ti considera qualcuno di cui può fidarsi completamente, un compagno con cui può rilassarsi senza timore di farsi male. È importante distinguere questo gesto dalla tipica postura che alcuni cani assumono durante il gioco. In questo caso, di solito rotolano indietro rapidamente, muovendo le zampe e mostrando un'espressione giocosa. Tuttavia, quando il segnale è di fiducia, l'animale di solito si rilassa, respira lentamente e rimane calmo, invitandoti persino ad accarezzargli la pancia.

Come capire se il cane si fida di te

Sebbene mostrare la pancia sia uno dei segnali più evidenti, non è l'unico. Puoi anche capire che la sicurezza del tuo cane è evidente quando:

-Ti segue ovunque senza ansia;
-Dorme profondamente vicino a te;
-Mantiene un contatto visivo rilassato;
-Ti porta i suoi giocattoli o si appoggia al tuo corpo.

Come ottenere la fiducia del cane

La fiducia non nasce dall'oggi al domani; si costruisce con cura, pazienza e rispetto. Evita di forzare il tuo cane a fare qualcosa che lo metta a disagio e premia i suoi comportamenti positivi con carezze o dolcetti. Col tempo, il tuo cane ti mostrerà sempre più segnali di sicurezza e attaccamento.

