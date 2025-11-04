Chi è l'uomo più sexy del mondo 2025: il nome a sorpresa che stupisce tutti

Jonathan Bailey è stato nominato da People come uomo più sexy del mondo del 2025 , diventando il primo uomo apertamente gay a ricevere l’ambito riconoscimento. L’annuncio ufficiale è arrivato durante il Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove Bailey è stato accolto da una standing ovation e da un Fallon in vena di ironia. "È un onore unico nella vita", ha dichiarato l’attore, sorridendo. "E voglio ringraziare Jimmy per aver rinunciato al titolo, così che io potessi essere qui". Durante la puntata, il conduttore ha mostrato le due copertine ufficiali del numero speciale di People: nella prima Bailey posa tra le rocce sul mare, nella seconda appare a torso nudo con un cane tra le braccia. Due immagini che hanno già mandato in delirio i fan.

Jonathan Bailey è l'uomo più sexy del mondo del 2025

L’attore ha raccontato di aver appreso la notizia mentre era impegnato a teatro con Riccardo II. "L’unica cosa più folle che recitare Shakespeare è ricevere questa chiamata", ha dichiarato, scherzando poi: "Sono felice che nel 2025 l’uomo più sexy del mondo sappia davvero apprezzare il valore di un uomo sexy". Nel 2024 il titolo era andato a John Krasinski, ma la scelta di Bailey segna un cambiamento simbolico per l’industria. Negli ultimi anni Jonathan Bailey è diventato una vera icona pop, grazie al ruolo di Lord Anthony in Bridgerton e ai più recenti successi cinematografici come Wicked e Jurassic World: Rebirth.

Jonathan Bailey: talento, bellezza, carisma

Cresciuto in un piccolo villaggio dell’Oxfordshire, Jonathan Bailey ha raccontato che il desiderio di recitare è nato a cinque anni, dopo aver visto Oliver! a teatro con la nonna. Oggi, a 37 anni, guarda con gratitudine al suo percorso: "Arrivi a un punto in cui pensi “wow, che strada ho fatto”, ma mai, nemmeno per un istante, avrei immaginato che questo potesse essere il mio destino". Un titolo meritato, dunque, per un attore che ha saputo unire talento, ironia e carisma in un mix che conquista pubblico e critica. Dentro e fuori dallo schermo.