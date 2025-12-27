Kate Middleton, William e re Carlo: a Natale mangiano sempre la stessa cosa

Per la famiglia reale britannica, il Natale non è solo una ricorrenza sul calendario, ma un rituale che intreccia spiritualità, memoria e tradizioni tramandate da oltre un secolo. Su invito di re Carlo III , i Windsor si sono riuniti ancora una volta a Sandringham, rinnovando un appuntamento che il sovrano porta avanti dal 2022, nel solco della lunga consuetudine inaugurata da Elisabetta II. Dopo la funzione religiosa del mattino nella chiesa di St. Mary Magdalene - dove quest'anno il piccolo Louis ha rubato la scena per via di un cioccolatino - la famiglia rientra nella tenuta per uno dei momenti più attesi della giornata: il pranzo di Natale . Un appuntamento che, nonostante il protocollo, conserva un’anima sorprendentemente familiare. A raccontarlo sono le voci di chi ha vissuto a lungo dietro le quinte di Buckingham Palace, come Darren McGrady, storico chef reale, e Grant Harrold, ex maggiordomo del Re.

Cosa ha mangiato la famiglia reale inglese a Natale

Il menu è quasi sempre lo stesso. Al centro della tavola troneggia da tempo lui: il tacchino arrosto, preparato secondo la tradizione più classica e farcito con salvia, cipolle e castagne, sapori che evocano un’Inghilterra senza tempo. Accanto, contorni irrinunciabili: patate arrosto, purè e cavoletti di Bruxelles, ingredienti semplici ma identitari, provenienti direttamente dalla tenuta di Sandringham, che Carlo da anni dedica all’agricoltura biologica e sostenibile. Una scelta che riflette non solo il gusto del sovrano per i prodotti locali, ma anche la sua attenzione all’ambiente. E se l’atmosfera è conviviale, il decoro resta sovrano. Il consumo di alcol è attentamente regolato: vino bianco durante il pranzo, vino rosso in abbinamento al tacchino. Nessun eccesso, nessuna stravaganza. Curiosa anche una tradizione che precede il banchetto: la colazione separata. Gli uomini e le donne mangiano in ambienti diversi. Le prime scelgono opzioni leggere come yogurt, frutta e pane tostato; i secondi preferiscono carne alla griglia o pancetta. Un rituale antico, che sopravvive silenziosamente tra le mura della residenza reale.

Un Natale lontano da eccessi o stravaganze

Grazie ai racconti di chi ha osservato tutto da vicino, emerge il ritratto di un Natale fatto di misura, continuità e condivisione. Lontano dalle apparenze e dagli eccessi, quello dei Windsor è un Natale che, al di là delle regole e dei titoli, assomiglia sorprendentemente al nostro: una tavola imbandita, una famiglia riunita e il conforto rassicurante delle tradizioni che resistono al tempo.