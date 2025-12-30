Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Jeff Bezos svela l'unico lavoro che l'intelligenza artificiale non potrà sostituire© EPA

Jeff Bezos svela l'unico lavoro che l'intelligenza artificiale non potrà sostituire

Mentre l’intelligenza artificiale avanza e il lavoro cambia, Jeff Bezos indica una qualità umana che le macchine non possono replicare
4 min
Tagsjeff bezos

Jeff Bezos non ha dubbi: nell’era dell’intelligenza artificiale, ciò che renderà davvero insostituibili gli esseri umani non sarà la velocità né l’efficienza, ma la capacità di inventare. Un’affermazione che acquista peso mentre l’IA sta trasformando in modo strutturale il mercato del lavoro, ridefinendo ruoli, competenze e priorità delle imprese.

Quali lavori resisteranno all'intelligenza artificiale

Algoritmi in grado di scrivere testi, analizzare grandi quantità di dati o gestire le relazioni con i clienti sono ormai parte integrante di molte organizzazioni. Non si tratta più di uno scenario futuro, ma di una trasformazione già in atto. Secondo diversi studi internazionali, l’automazione non porterà a una riduzione complessiva dell’occupazione, bensì a una sua profonda riconfigurazione. Nei prossimi 10 anni sono attesi milioni di nuovi posti di lavoro legati alla tecnologia, alla sostenibilità e all’economia digitale, mentre molte professioni tradizionali perderanno rilevanza o verranno radicalmente ridefinite. In settori come l’analisi di mercato, il marketing e le vendite, l’intelligenza artificiale è già in grado di svolgere una parte consistente delle attività quotidiane. Questo scenario spinge i vertici aziendali a interrogarsi su quali competenze resteranno davvero distintive. Per Bezos, la differenza cruciale tra esseri umani e macchine non risiede nella capacità di calcolo, ambito in cui l’IA eccelle, ma nell’abilità di immaginare ciò che ancora non esiste. 

La creatività umana resta decisiva

Il fondatore di Amazon ha più volte ricordato come molte delle decisioni che hanno permesso la crescita dell’azienda non siano nate da modelli predittivi, ma da intuizioni rischiose, sperimentazioni continue e dalla volontà di percorrere strade non convenzionali. L’innovazione, in questa visione, non è un processo lineare né completamente automatizzabile: nasce dall’errore, dalla curiosità e dalla capacità di collegare problemi complessi a risposte inattese. Questa rinnovata centralità della creatività convive tuttavia con scelte aziendali difficili. Negli ultimi anni, grandi gruppi tecnologici, Amazon compresa, hanno avviato licenziamenti anche tra profili altamente qualificati. Una tensione che riflette il delicato equilibrio tra l’efficienza immediata garantita dall’automazione e la necessità di preservare il talento umano da cui dipende l’innovazione di lungo periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lifestyle

Da non perdere

Le terribili profezie per il 2026La data della fine del mondo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS