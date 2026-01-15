Perdere un animale domestico: lutto reale e supporto necessario  

La perdita di un animale domestico può provocare un dolore intenso, talvolta pari o addirittura superiore a quello sperimentato per la morte di una persona cara. A sostenerlo è uno studio della Maynooth University di Kildare, in Irlanda, pubblicato sulla rivista PlosOne. "Esistono prove considerevoli che gli esseri umani formino stretti legami con i loro animali domestici", scrivono i ricercatori. Secondo lo studio, il 97% dei proprietari considera il proprio animale domestico un membro della famiglia , mentre per il 51% rappresenta un membro della famiglia tanto quanto un altro essere umano. Questo forte legame si riflette nell’intensità del dolore provato alla loro scomparsa. Dimostrazioni di tutto ciò le hanno date anche volti noti come il pilota Lewis Hamilton, che qualche mese fa ha detto addio al suo Roscoe , e Nancy Brilli che ne ha parlato a Ballando con le Stelle.

Il lutto prolungato causato dalla perdita

La ricerca ha coinvolto quasi mille persone nel Regno Unito. I dati mostrano che la perdita di un animale domestico può provocare nel 7,5% dei casi un disturbo da lutto prolungato, una condizione in cui la sofferenza legata al lutto non si riduce nel tempo, diventando patologica. Questa percentuale è solo leggermente inferiore a quella rilevata per la perdita di altri congiunti, e significativamente più bassa solo rispetto alla morte di un genitore o di un figlio. Ciò dimostra quanto il dolore per un animale domestico possa essere reale e intenso.

La necessità di riconoscere il dolore dei proprietari

Nonostante l’intensità del lutto, la società tende spesso a sottovalutarne l’impatto emotivo. Molti proprietari provano vergogna, imbarazzo e isolamento nel manifestare il loro dolore. "I livelli di lutto clinicamente significativi legati alla morte di un animale domestico devono essere riconosciuti, affinché chi ne ha bisogno possa ricevere supporto", concludono i ricercatori, sottolineando l’importanza di dare spazio e ascolto a chi affronta questa sofferenza.