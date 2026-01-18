Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
A 101 anni rivela i due alimenti che ha smesso di mangiare per vivere di più

Iñaxi Lasa si allena per aumentare la forza diverse ore al giorno e afferma che la dieta è essenziale per rimanere giovani
2 min

Iñaxi Lasa ha 101 anni ed è più attiva che mai. Nata nei Paesi Baschi, è sopravvissuta a eventi storici come la Seconda Guerra Mondiale, così come a malattie come il cancro al seno. Ha dichiarato in più interviste di preferire essere la più anziana in palestra piuttosto che la più giovane in una casa di riposo. Una filosofia che si riflette nella sua forza fisica e nella resistenza, capaci di stupire chiunque la osservi. Nonostante l’età, continua a frequentare regolarmente la palestra e a seguire un’alimentazione attenta.

I due alimenti che ha eliminato dalla sua dieta

Conosciuta come la nonna del bodybuilding, Iñaxi Lasa ha rivelato di avere una routine di allenamento in palestra molto rigorosa, iniziata all'età di 94 anni con suo figlio. Da allora, l'esercizio fisico è diventato una parte fondamentale della sua vita quotidiana, che abbina a una dieta sana ed equilibrata. Ha eliminato farina e zucchero dalla sua dieta perché ritiene che siano dannosi per la sua longevità. Preferisce legumi, verdure e olio d'oliva.

Come sostituire farina e zucchero

Ridurre o eliminare zucchero e farina raffinata dalle ricette è una scelta sempre più diffusa, dettata da esigenze di salute e da una maggiore attenzione alla qualità degli ingredienti. Le alternative, oggi, non mancano e permettono di mantenere gusto ed equilibrio nutrizionale senza rinunciare al piacere del dolce. Per sostituire lo zucchero bianco si possono utilizzare dolcificanti naturali come miele, sciroppo d’acero, sciroppo d’agave o stevia. Anche la farina di frumento può essere rimpiazzata con alternative più leggere o nutrizionalmente ricche. Farina d’avena, di mandorle, di cocco o di ceci trovano sempre più spazio in cucina e nella panificazione domestica: la prima è ricca di fibre, la seconda apporta grassi “buoni”, quella di cocco è naturalmente priva di glutine, mentre la farina di ceci aumenta il contenuto proteico delle ricette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

