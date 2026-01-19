"Ho 60 anni, ma ne dimostro 20 di meno grazie a quello che mangio"

L'invecchiamento può essere un problema per la maggior parte delle persone, ma non per questa modella sessantenne. Hillary Bitar ha sfidato tutti i segni del tempo. La donna ha rivelato diversi consigli per avere una pelle radiosa come la sua e allo stesso tempo essere piena di energia. In un'intervista con The US Sun, Hillary ha chiarito che, sebbene la cura della pelle sia importante, è la dieta a fare la differenza . Ha scoperto da sola che se mangiava cibo spazzatura e beveva molto, la sua pelle ne risentiva. "Mangio in modo più sano da quando ho 30 anni", ha detto. Ed è proprio questo il suo segreto.

Come sembrare più giovane anche a 60 anni

Mangiare frutta e verdura di tutti i colori non è solo un consiglio salutistico, ma un vero e proprio “segreto di bellezza”, secondo Hillary Bitar. “Più sei sano dentro, migliore sarà il tuo aspetto esteriore”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una dieta ricca di nutrienti naturali. Contraria a diete rigide e al conteggio ossessivo delle calorie, la modella ha sconsigliato anche l’uso di integratori se si segue un’alimentazione equilibrata. “Un monitoraggio troppo rigoroso degli alimenti può trasformarsi in una relazione malsana con il cibo”, è il suo avvertimento.

Eliminare l'alcol per sempre più giovani

Hillary Bitar ha poi chiarito di aver smesso di bere alcolici poiché "non mi faceva alcun bene, sono solo un mucchio di calorie". E ha ribadito che anche se si tratta solo di uno o due drink a settimana, "rimangono comunque nell'organismo per molto tempo". Bitar segue un regime alimentare ispirato alla dieta mediterranea e non è contraria alla pasta: "Sono le quantità a fare la differenza".

Gli altri consigli di longevità di Hillary Bitar

La sessantenne ha condiviso anche consigli sull’allenamento, evidenziando i benefici dell’attività fisica per le donne. “L’allenamento con i pesi è meraviglioso, ma anche corsi di Zumba, yoga e Pilates sono ottimi per il corpo”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di scegliere attività che siano piacevoli e sostenibili. Per Hillary, l’esercizio quotidiano ha effetti sorprendenti anche sulla pelle. “Attiva la circolazione e fa miracoli, molto più di qualsiasi trattamento invasivo per il viso o intervento mirato solo all’aspetto esteriore”, ha osservato, ribadendo il legame tra benessere fisico e salute estetica.