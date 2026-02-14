Corriere dello Sport.it
sabato 14 febbraio 2026
Il segreto di Charlene di Monaco per mantenere il fisico olimpico 19 anni dopo il ritiro

La principessa di Monaco si è ritirata dal nuoto agonistico nel 2007, ma la sua dieta e il suo regime di esercizi sono ancora fondamentali per mantenersi in forma
3 min
Charlene di Monaco

Charlene di Monaco, tra le poche principesse a poter vantare un passato alle Olimpiadi – come la Principessa Anna e Zara Tindall del Regno Unito – continua a vivere secondo il metodo dell’atleta, anche lontano dalle competizioni. Ex nuotatrice professionista per il Sudafrica, la moglie di Alberto ha costruito la propria immagine pubblica su una combinazione di sobrietà e forza fisica. E se l’allenamento resta un pilastro, altrettanto decisiva è la dieta.

Come si mantiene in forma oggi Charlene di Monaco

In un’intervista rilasciata a Women's Health nel 2018, Charlene di Monaco aveva ammesso quanto sia complesso mantenere una routine alimentare impeccabile quando l’agenda istituzionale impone ritmi e protocolli rigidi: "Le mie giornate non sono mai uguali e non posso scegliere cosa mangiare durante gli eventi". Eppure, alcune regole restano intoccabili. "Cerco di mangiare molto pesce, frutta e verdura fresca e bevo molta acqua: è importante rimanere idratati". Una formula semplice, quasi spartana, che richiama i principi della nutrizione mediterranea e della preparazione sportiva. Accanto alla disciplina, però, Charlene rivendica una dose di indulgenza: "Non siate troppo rigidi con voi stessi. Un dolce ogni tanto non è poi così male". Un approccio lontano dagli estremismi, che punta piuttosto alla continuità nel tempo.

L'eredità olimpica di Charlene di Monaco

Ritiratasi dalle competizioni nel 2007 a causa di un persistente infortunio alla spalla, la principessa monegasca non ha mai abbandonato l’attività fisica. Nuota regolarmente, sperimenta nuovi allenamenti e difende la propria forza come strumento di autonomia quotidiana: "Con l’età si perde forza e io ho bisogno di essere forte per poter andare a prendere i miei figli e fare sport". Un’affermazione che restituisce l’immagine di una madre attiva, consapevole che la forma fisica non è soltanto estetica ma funzionale. La lezione che emerge dalla routine di Charlene di Monaco è lineare ma esigente: ciò che si mangia e si beve ha un impatto diretto sulle ore successive, sull’energia, sull’umore, sulla capacità di affrontare gli impegni. Per l'ex nuotatrice, l’equilibrio non è una moda ma una pratica costante. Un’eredità olimpica che, lontano dalle corsie della piscina, continua a tradursi in disciplina, misura e consapevolezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

