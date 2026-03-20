Ecco come funziona la truffa del filo invisibile che svuota i conti in pochi minuti  

Nel panorama sempre più complesso delle truffe digitali , si affaccia una nuova tecnica che coinvolge direttamente gli sportelli automatici. Dopo i falsi messaggi di corrieri e le richieste fraudolente a nome di istituzioni, l’attenzione dei criminali si concentra ora sugli ATM, sfruttando metodi sempre più sofisticati e difficili da individuare.

Come funziona la nuova truffa del filo agli sportelli bancomat

La truffa si basa su un intervento quasi impercettibile sul bancomat. I malintenzionati inseriscono un sottile filo di nylon nello slot delle carte, praticamente invisibile a occhio nudo. Il dispositivo continua a funzionare apparentemente in modo regolare: legge i dati della carta, consente l’inserimento del PIN e avvia la transazione senza anomalie evidenti. Il problema si manifesta solo alla fine dell’operazione, quando la carta non viene restituita. Quello che può sembrare un semplice guasto tecnico è, in realtà, il segnale che si è caduti in una trappola. A questo punto entra in gioco la seconda fase della truffa. Una persona, apparentemente disponibile ad aiutare, si avvicina alla vittima suggerendo di ripetere l’operazione o reinserire il codice PIN. L’obiettivo è ottenere proprio quel dato: il codice di accesso al conto. Dopo aver convinto la vittima a tentare nuovamente la transazione, il truffatore invita a chiedere assistenza e ad allontanarsi dallo sportello. Una volta rimasto solo, rimuove il filo di nylon, recupera la carta (di cui ormai conosce il PIN) e procede a effettuare prelievi di denaro.

Come difendersi: attenzione e comportamenti corretti

Per evitare questo tipo di truffe è fondamentale adottare alcune precauzioni. Prima di utilizzare un bancomat, è consigliabile controllare attentamente lo sportello, verificando che non vi siano elementi sospetti o anomalie. Se la carta non viene restituita, è importante non allontanarsi e contattare immediatamente la banca o le forze dell’ordine. Allo stesso modo, è bene diffidare di sconosciuti che si offrono di aiutare durante l’operazione. Quando possibile, può essere preferibile utilizzare sportelli che consentono operazioni senza inserimento fisico della carta. In un contesto in cui le truffe diventano sempre più sofisticate, la prevenzione resta lo strumento più efficace per proteggere i propri dati e il proprio denaro.