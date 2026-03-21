La dieta dell'uomo più anziano degli Stati Uniti: "Questi tre alimenti non mancano mai"
Luis Cano ha ottenuto il riconoscimento di uomo più anziano degli Stati Uniti dopo aver compiuto 111 anni: un traguardo formalmente convalidato dall'organizzazione internazionale specializzata nella longevità umana, LongeviQuest.
La storia dell'uomo più vecchio degli Stati Uniti
Nato in Colombia nel dicembre del 1914, Luis Cano ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti. È emigrato negli USA con la moglie, Alicia Angelo Cano, che ha sposato nel 1948 e dalla quale ha avuto 10 figli. Inizialmente hanno vissuto nel quartiere di Far Rockaway a New York, prima di trasferirsi definitivamente nel New Jersey negli anni '90. Dopo la morte di Alicia nel 2004, Cano si è stabilito a Linden, dove attualmente vive con due dei suoi figli. La sua famiglia si è allargata fino a comprendere 11 nipoti, 5 pronipoti e 2 trisnipoti.
Cosa mangia l'uomo più vecchio degli Stati Uniti
Come ha rivelato Luis ai media locali, gran parte del suo buono stato di salute è dovuto a un'alimentazione sana, che ha mantenuto con costanza per tutta la vita. Tra gli alimenti che non mancano mai sulla sua tavola, ne ha evidenziati tre: fagioli, avocado e verdure. Questi alimenti offrono grandi benefici alla dieta e sono ideali per un'alimentazione equilibrata. Ha poi confessato altre abitudini sane: "Non bere troppo. Dormire bene e non fumare". L'uomo trascorre la maggior parte delle sue giornate nella tranquillità della propria abitazione, dedicandosi a momenti di riflessione e alla vita familiare. Cano non ha mai abbandonato le sue passioni, come l’osservazione degli aerei e la pesca, che continuano ad accompagnarlo nella quotidianità. Il sindaco di Linden lo ha definito "un tesoro nazionale", sottolineando come la sua storia rappresenti una fonte di ispirazione per l’intera comunità.