Haaland non bada a spese: acquista una Mercedes in edizione limitata da mezzo milione di euro

" Erling Haaland ha speso 400.000 sterline (poco più di 460 mila euro) per una rarissima supercar Mercedes , che va ad aggiungersi alla sua collezione di auto di lusso del valore di 10 milioni di sterline ". Il Sun rivela così un dettaglio della vita fuori dal campo del fuoriclasse del Manchester City , che ha fatto sua una Maybach Virgil Abloh in edizione limitata: soli 150 gli esemplari prodotti. Si tratta di una limousine di lusso , l'ultima variante su misura della Classe S prodotta in collaborazione con il compianto direttore artistico di Louis Vuitton , tragicamente scomparso prematuramente a soli 41 anni.

Le caratteristiche della limousine Mercedes acquistata da Haaland

La berlina è stata completata prima della morte del designer Abloh nel 2021 ed è ora un oggetto da collezione nel mercato dell'usato di lusso. Haaland, grande appassionato di auto, è riuscito ad aggiudicarsi una di queste vetture personalizzate ed è stato avvistato mentre la guidava ad Alderley Edge, nel Cheshire. Il Sun spiega che la supercar presenta un'esclusiva livrea bicolore, con la parte superiore in nero ossidiana lucido, mentre la parte inferiore, le fiancate e i cerchi delle ruote sono di colore sabbia. Il logo di Abloh è presente sulla console centrale, sui cuscini posteriori, sui poggiatesta e sul battitacco.

Il nuovo bolide di Haaland: da 0 a 60 miglia orarie in 4,5 secondi

L'interfaccia digitale presenta un pulsante home con un bordo colorato esclusivo e un logo del marchio che rappresenta l'edizione limitata. La vettura, con guida a sinistra, è alimentata da un imponente motore V12 biturbo da 6,0 litri con doppio turbocompressore, in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. La supercar di Halland, ribattezzato Car-Land dal tabloid inglese, accelera da 0 a 60 miglia orarie in 4,5 secondi ed è a trazione integrale.

Il costo della nuova supercar di Haaland coperto con meno di una settimana di lavoro

Curiosità: il costo della Maybach rappresenta meno di una settimana di lavoro per Haaland, che guadagna 500.000 sterline a settimana. La sua incredibile collezione di automobili comprende un'Aston Martin DBX 707 da 350.000 sterline, un'edizione speciale della safety car di Formula 1, una Rolls-Royce Cullinan da 300.000 sterline e una Porsche 911 GT3 da 160.000 sterline. C'è da far posto nel suo garage di lusso.