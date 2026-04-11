Perché sempre più automobilisti mettono le chiavi della macchina nel microonde  

Sempre più automobilisti stanno scegliendo di riporre le chiavi dell’auto nel forno a microonde (naturalmente spento!) come misura di sicurezza. Alla base di questa abitudine c’è la crescente diffusione degli "attacchi di ritrasmissione" , una tecnica sempre più utilizzata per sottrarre veicoli senza lasciare tracce. La sicurezza dell’auto, soprattutto per chi la lascia parcheggiata in strada, è diventata una priorità. Accanto ai sistemi antifurto tradizionali, si stanno diffondendo soluzioni alternative, spesso suggerite anche online, che puntano a contrastare i rischi legati alle tecnologie più recenti. In questo contesto, il microonde viene utilizzato non per scaldare bensì come una barriera . Una soluzione domestica, economica e relativamente efficace, che riflette un cambiamento più ampio: oggi la protezione dell’auto passa anche attraverso la gestione dei segnali invisibili.

Come funzionano gli attacchi di ritrasmissione

Le chiavi elettroniche moderne, dotate di sistema “keyless”, trasmettono continuamente segnali wireless che permettono all’auto di riconoscerle e sbloccare le portiere o avviare il motore. Una comodità che, però, può trasformarsi in un punto debole. I ladri sfruttano questa tecnologia intercettando il segnale e amplificandolo a distanza. Il meccanismo è semplice: una persona si avvicina all’abitazione per captare il segnale della chiave, mentre un complice resta vicino al veicolo per riceverlo e utilizzarlo. In questo modo l’auto viene ingannata e si apre senza alcuna effrazione. Inserire la chiave in un contenitore metallico, come un microonde, riduce la propagazione delle onde elettromagnetiche, rendendo più difficile l’intercettazione. Una sorta di schermatura improvvisata che limita l’efficacia di questi attacchi.

Le altre regole per proteggere l’auto

Il microonde non è l’unica soluzione per proteggere l'auto. Gli esperti raccomandano prima di tutto di tenere le chiavi lontane dalla porta d’ingresso o dal garage: più il segnale è distante dall’esterno, minori sono le possibilità che venga intercettato dalla strada. È inoltre consigliabile evitare di lasciare oggetti di valore in vista all’interno del veicolo. Anche un dettaglio apparentemente banale può trasformare un tentativo di furto elettronico in un’azione più semplice e immediata. Resta poi una regola fondamentale: non accendere mai il microonde con le chiavi all’interno, per evitare danni al dispositivo e possibili rischi di sicurezza. Dunque, queste pratiche evidenziano un cambiamento significativo: la sicurezza dell’auto non dipende più soltanto da serrature e sistemi meccanici, ma anche dalla protezione di un segnale invisibile. Una nuova sfida che richiede attenzione, consapevolezza e qualche accorgimento in più nella vita quotidiana.