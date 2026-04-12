Il curioso consiglio di Harvard per addormentarsi velocemente: cosa fare con i piedi

Recenti studi in ambito medico hanno dimostrato che semplici accorgimenti, come riscaldare i piedi o modificare la cena , possono influenzare direttamente la velocità con cui ci si addormenta e la qualità del riposo notturno. Diversi studi si sono concentrati sui fattori quotidiani che influenzano il sonno. Tra questi, un'analisi condotta dall' Università di Harvard ha determinato che l'aumento della temperatura di alcune parti del corpo facilita l'addormentamento, mentre la Mayo Clinic ha valutato il ruolo dell'alimentazione notturna nella regolazione del ciclo sonno-veglia.

Il trucco per addormentarsi più velocemente

Uno studio condotto presso l'Università di Harvard e riportato da specialisti in medicina del sonno ha scoperto che indossare i calzini a letto aiuta ad addormentarsi fino a 10 minuti più velocemente. La dottoressa Trisha Pasricha ha spiegato che questo effetto è dovuto alla dilatazione dei vasi sanguigni della pelle, che facilita la ridistribuzione del calore corporeo e riduce la temperatura interna. È stato scoperto che questa diminuzione della temperatura corporea agisce come un segnale fisiologico per il cervello, indicando che è ora di dormire. È stato anche notato che, in alcuni casi, questo metodo naturale può avere effetti paragonabili a quelli di alcuni sonniferi da banco. In alternativa all'indossare i calzini, anche una doccia calda può produrre risultati simili. I dati raccolti evidenziano l'importanza di una routine di rilassamento prima di andare a dormire. Secondo l'analisi, dedicare circa 90 secondi a esercizi come la respirazione profonda o lo stretching leggero aiuta a ridurre i livelli di cortisolo. La riduzione di questo ormone legato allo stress consente un migliore recupero cellulare durante la notte. Questo aggiustamento, sebbene di breve durata, è stato associato a miglioramenti nella salute cognitiva e nella durata del sonno.

Cosa mangiare prima di andare a dormire

La Mayo Clinic ha invece analizzato l'impatto della cena sul sonno e ha concluso che sia mangiare troppo che troppo poco prima di andare a letto può disturbare il riposo. Mangiare troppo o quando si ha fame interferisce con il naturale ciclo del sonno.

In particolare, sono stati identificati i seguenti fattori come influenti negativamente sul riposo:

1. Consumare pasti pesanti o ricchi di grassi poco prima di andare a dormire.

2. Consumare cibi piccanti nelle ore prima di andare a dormire.

3. Cena consumata meno di due ore prima di andare a letto.

Queste abitudini possono causare bruciore di stomaco e disturbi digestivi, disturbando il sonno. Al contrario, l'istituto ha sottolineato che una dieta basata su proteine ​​magre, come pollame o pesce, insieme a grassi sani, favorisce un sonno più riposante. In più è stato osservato che il triptofano, presente nella frutta secca e nei semi, contribuisce alla produzione di melatonina, un ormone chiave nella regolazione del sonno.

Fattori che alterano il buon sonno

La Mayo Clinic ha inoltre documentato i fattori che influiscono negativamente sulla qualità del sonno. Tra questi figurano:

1. Consumare alcol prima di dormire, il che, pur inducendo sonnolenza iniziale, altera la fase REM.

2. Assunzione di caffeina poco prima di andare a dormire.

3. Esposizione a schermi e luce artificiale durante la notte.

Gli studi hanno dimostrato che la luce artificiale interferisce con la produzione naturale di melatonina. Per questo motivo, gli esperti raccomandano di mantenere l'ambiente buio e a una temperatura confortevole per favorire un sonno ristoratore.