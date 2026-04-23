Perché il cane “si comporta peggio” in primavera? Il motivo dei guinzagli tirati e le continue distrazioni

Con l’arrivo della primavera , molti proprietari di cani notano lo stesso cambiamento: le passeggiate diventano più lunghe, il guinzaglio viene tirato con maggiore insistenza e ogni angolo del percorso sembra trasformarsi in una tappa obbligata. Un comportamento che spesso viene interpretato come disobbedienza o irrequietezza, ma che secondo gli esperti ha una spiegazione molto più semplice e naturale. Non si tratta di un peggioramento comportamentale , bensì della risposta del cane a un ambiente improvvisamente molto più ricco di stimoli. L’olfatto di un cane è infatti enormemente più sviluppato rispetto a quello umano, rendendo ogni uscita una vera attività di esplorazione. Durante l’inverno, il freddo e la minore presenza di fauna riducono drasticamente le tracce olfattive. Con l’aumento delle temperature, invece, piante, insetti e altri animali rilasciano una quantità molto maggiore di segnali odorosi.

Perché in primavera i cani tirano di più al guinzaglio

Secondo gli esperti di comportamento canino, per un cane ogni odore rappresenta un’informazione precisa: chi è passato da lì, quali animali frequentano quella zona, cosa è cambiato nel territorio. È per questo motivo che in primavera le passeggiate sembrano rallentare. Il cane non si sta distraendo: sta letteralmente “leggendo” l’ambiente che lo circonda. Fermarsi, annusare a lungo e cambiare direzione fanno parte di un processo naturale di analisi e orientamento. Molti proprietari, però, reagiscono nel modo sbagliato. Tirare il guinzaglio, accelerare il passo o rimproverare il proprio cane può aumentare lo stress e peggiorare il comportamento. Gli specialisti spiegano che annusare non è una semplice distrazione, ma una forma di stimolazione mentale fondamentale. Serve a regolare le emozioni, abbassare la reattività e migliorare il benessere generale dell’animale. Impedire questo comportamento può generare frustrazione e, nel tempo, accentuare problemi più complessi.

Come rendere le passeggiate più serene per cane e proprietario

La soluzione, come chiariscono gli etologi, non è forzare il cane a “comportarsi meglio”, ma trovare un equilibrio tra esplorazione e regole. È consigliato concedere momenti specifici in cui il cane possa annusare liberamente, alternandoli a fasi di camminata più ordinata, premiando i comportamenti corretti senza creare tensione. Anche scegliere percorsi più tranquilli e meno sovraccarichi di stimoli può aiutare soprattutto i soggetti più sensibili o facilmente eccitabili. Allo stesso tempo, introdurre attività olfattive in casa - come giochi di ricerca o esercizi basati sugli odori - permette di ridurre l’eccessiva agitazione durante le uscite. Insomma, i cani non si comportano peggio in primavera: semplicemente reagiscono a una stagione che, dal loro punto di vista, è molto più intensa e complessa.