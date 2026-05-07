Georgina Rodriguez, l'esclusivo rosario da 7 milioni di euro per il Met Gala
La presenza di Georgina Rodriguez al Met Gala 2026 ha rappresentato uno dei momenti più osservati della serata newyorkese. In un’edizione segnata dal tema Fashion is Art, la futura moglie di Cristiano Ronaldo ha scelto di interpretare il dress code attraverso un linguaggio personale, in cui estetica e spiritualità si intrecciano. Il suo arrivo al Metropolitan Museum di New York ha catalizzato l’attenzione non solo per l’impatto visivo dell’abito, ma soprattutto per un elemento destinato a far discutere: un rosario personalizzato dal valore stimato di 7 milioni di euro. Realizzato in oro bianco 18 carati, il gioiello è impreziosito da cinque perle naturali e 64 diamanti, distribuiti tra catena e croce. Il medaglione centrale raffigura la Madonna di Fatima, circondata da diamanti, mentre sul retro sono incisi i nomi dei membri della famiglia. Più che un semplice accessorio, il rosario si configura come un oggetto carico di significato, pensato “come gioiello e reliquia”, espressione di una dimensione intima e dichiarata.
L'abito da sposa di Georgina Rodriguez al Met Gala 2026
Il vestito, firmato dallo stilista Ludovic de Saint Sernin, nasce da una collaborazione diretta con Georgina Rodriguez e si sviluppa attorno al tema della devozione religiosa. La creazione, realizzata a Parigi con tecniche tradizionali, presenta una silhouette strutturata a corsetto, cifra distintiva del designer. Elemento centrale del progetto è il riferimento alla Madonna di Fatima, figura chiave nella spiritualità della modella. Le tonalità di azzurro chiaro, scelte come base cromatica, richiamano un immaginario mariano tradizionale, tradotto in chiave contemporanea attraverso l’alta moda. All’interno dell’abito trovano spazio dettagli personali: due frasi ricamate a mano in spagnolo -“Donde ella está, el alma encuentra refugio” e "Y líbranos del mal, amén" - che, secondo lo stesso stilista, funzionano come una “preghiera privata” integrata nel capo. Anche in questo caso, l’elemento estetico si carica di un significato simbolico, trasformando il vestito in un racconto identitario.
Accessori e linguaggio visivo: tra devozione e spettacolo
A completare l’insieme, una serie di accessori pensati per dialogare con il concept dell’abito. Georgina Rodriguez ha indossato sandali platform argentati firmati Le Silla e un set di alta gioielleria di Chopard. Il velo, elemento aggiuntivo dello styling curato insieme ad Alba Melendo, ha introdotto una dimensione ulteriore, contribuendo a costruire un’immagine sospesa tra sacralità e teatralità. L’uso di pizzi francesi realizzati su telai Leavers e dipinti a mano ha rafforzato la coerenza cromatica dell’insieme, sottolineando la cura artigianale del progetto. Il risultato è una costruzione visiva complessa, in cui ogni dettaglio - dalla struttura dell’abito al valore simbolico degli accessori - concorre a definire una narrazione precisa.