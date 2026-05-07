Georgina Rodriguez, l'esclusivo rosario da 7 milioni di euro per il Met Gala  

La presenza di Georgina Rodriguez al Met Gala 2026 ha rappresentato uno dei momenti più osservati della serata newyorkese. In un’edizione segnata dal tema Fashion is Art, la futura moglie di Cristiano Ronaldo ha scelto di interpretare il dress code attraverso un linguaggio personale, in cui estetica e spiritualità si intrecciano. Il suo arrivo al Metropolitan Museum di New York ha catalizzato l’attenzione non solo per l’impatto visivo dell’abito, ma soprattutto per un elemento destinato a far discutere: un rosario personalizzato dal valore stimato di 7 milioni di euro. Realizzato in oro bianco 18 carati, il gioiello è impreziosito da cinque perle naturali e 64 diamanti, distribuiti tra catena e croce. Il medaglione centrale raffigura la Madonna di Fatima, circondata da diamanti, mentre sul retro sono incisi i nomi dei membri della famiglia. Più che un semplice accessorio, il rosario si configura come un oggetto carico di significato, pensato “come gioiello e reliquia”, espressione di una dimensione intima e dichiarata.