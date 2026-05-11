Roma, effetto Internazionali: affitti alle stelle, fino a 2.500 euro per cinque notti

A Roma l’arrivo degli Internazionali d'Italia non è solo una festa per gli appassionati di tennis, ma anche un vero e proprio fenomeno lifestyle che travolge la città. Tra match, aperitivi vista Tevere e giornate al Foro Italico, vivere l’evento diventa un’esperienza esclusiva e sempre più costosa . Secondo l’analisi di Abitare Co., nella settimana clou del torneo i prezzi degli affitti brevi schizzano alle stelle: fino a 2.500 euro per cinque notti, con un aumento medio dell’82% rispetto a una normale settimana di giugno. Un dato che racconta bene quanto la città, durante questi giorni, si trasformi in una meta internazionale capace di attrarre turisti da tutto il mondo.

Tennis-mania a Roma: quanto costa vivere gli Internazionali

La zona più esclusiva per vivere gli Internazionali è quella di Ponte Milvio, dove cinque notti arrivano a toccare i 2.500 euro: qui il mix tra movida, ristoranti e vicinanza agli impianti sportivi lo rende il quartiere più ambito. Subito dietro troviamo Farnesina (2.200 euro), perfetta per chi vuole essere a pochi passi dal torneo, e le amatissime Prati e Trastevere, entrambe intorno ai 2.100 euro. Proprio Prati segna il record di crescita: +110% rispetto alla norma. Anche quartieri come Della Vittoria e Trieste registrano prezzi importanti, confermando come tutta l’area nord della città sia coinvolta da questa ondata “tennis chic”.

Le alternative smart: vivere Roma senza spendere una fortuna

Per chi non vuole rinunciare all’atmosfera degli Internazionali ma cerca soluzioni più accessibili, esistono alternative interessanti. Zone come Tuscolano (1.200 euro per cinque notti) e San Giovanni (1.300 euro) permettono di vivere la città con budget più contenuti, pur registrando aumenti significativi. Un buon compromesso è il Flaminio: ben collegato al Foro Italico, resta tra i quartieri più strategici, con prezzi che salgono a 1.550 euro per cinque notti. Insomma, durante gli Internazionali Roma si conferma una destinazione dove sport, turismo e lifestyle si intrecciano. Ma una cosa è certa: per vivere da vicino la tennis-mania, bisogna essere pronti a giocare... anche sul campo dei prezzi.