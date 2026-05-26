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Platino e meteorite, perché tutti parlano dell'orologio di Vinicius

Vinicius Jr torna al centro dell’attenzione: dopo la rottura con Virginia Fonseca sfoggia un Rolex da oltre 140 mila euro
4 min
Tagsvinicius

Vinicius continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Negli ultimi giorni il fuoriclasse del Real Madrid ha attirato l'attenzione per un dettaglio ben preciso: l’esclusivo orologio sfoggiato durante una conferenza stampa successiva all’eliminazione dei Blancos dalla Champions League. Il brasiliano ha sfoggiato un sofisticato Rolex Day-Date 40, un modello rarissimo e ambitissimo tra collezionisti e intenditori di alta orologeria. Un accessorio che, secondo le stime degli esperti, può superare i 140 mila euro a seconda delle finiture e delle personalizzazioni. La comparsa del prezioso segnatempo arriva inoltre in un momento particolarmente delicato della vita privata del calciatore. Solo pochi giorni fa, infatti, è diventata pubblica la fine della relazione con l'influencer Virginia Fonseca, che ha confermato la rottura attraverso un messaggio pubblicato sui social network. Una separazione avvenuta dopo mesi di relazione e seguita con grande attenzione dal pubblico brasiliano. Nonostante il clamore mediatico attorno alla sua vita sentimentale, Vinicius sembra voler mantenere il focus sul calcio e sulla propria immagine pubblica, fatta anche di stile, moda e accessori esclusivi.

Il Rolex in platino con quadrante in meteorite che ha conquistato i social

Il modello scelto da Vinicius Jr non è un orologio qualunque. Il Rolex Day-Date 40 sfoggiato dall’attaccante brasiliano si distingue infatti per una combinazione estremamente ricercata di materiali e dettagli di lusso. La cassa da 40 millimetri è realizzata in platino, mentre il quadrante è costruito utilizzando meteorite naturale, una delle lavorazioni più rare e prestigiose nel mondo dell’orologeria di alta gamma. A completare il design ci sono diamanti taglio baguette incastonati negli indici, elemento che rende il pezzo ancora più esclusivo. Sui social network il particolare non è passato inosservato. In poche ore immagini e video dell’orologio sono diventati virali, alimentando discussioni tra appassionati di moda, collezionisti e tifosi del Real Madrid. Del resto, Vinicius è da tempo considerato uno degli sportivi più influenti anche dal punto di vista dello stile personale. Il brasiliano ha costruito negli anni un’immagine fortemente legata al lusso contemporaneo: abiti firmati, gioielli, sneakers da collezione e soprattutto orologi di altissima fascia fanno ormai parte della sua identità pubblica tanto quanto le accelerazioni sulla fascia sinistra del Bernabéu.

Una collezione milionaria tra Rolex, Jacob & Co. e Audemars Piguet

Quello mostrato negli ultimi giorni è soltanto uno dei pezzi più recenti della collezione privata di Vinicius, considerata dagli esperti una delle più impressionanti tra i calciatori della nuova generazione. Nel caveau personale del fuoriclasse brasiliano figurano infatti altri modelli Rolex, ma anche creazioni firmate Jacob & Co. e Audemars Piguet, maison tra le più prestigiose al mondo. Alcuni esemplari posseduti dal giocatore presentano caratteristiche estremamente rare: casse in oro rosa 18 carati, centinaia di diamanti incastonati a mano e perfino meccanismi musicali ispirati a celebri film del cinema internazionale. Non sorprende quindi che ogni apparizione pubblica di Vinicius venga ormai analizzata nei minimi dettagli anche dagli osservatori del fashion system. A soli venticinque anni, l’attaccante rappresenta infatti una delle nuove icone globali del calcio moderno: non soltanto atleta decisivo sul terreno di gioco, ma anche volto di una generazione che vive sport, moda e lusso come parti della stessa narrazione pubblica.

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