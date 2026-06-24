Messi più forte a 39 anni grazie al metodo italiano Gasolina Super

Il 24 giugno Leo Messi compie 39 anni ma in campo continua a stupire come se il tempo si fosse fermato. Mentre il mondo del calcio osserva le sue prestazioni ai Mondiali 2026 , una domanda torna inevitabilmente a galla: come fa il campione argentino a mantenersi così competitivo a un'età in cui molti colleghi hanno già appeso gli scarpini al chiodo? La risposta non si trova in allenamenti estremi o formule miracolose bensì in una trasformazione radicale del suo stile di vita iniziata oltre dieci anni fa. Una rivoluzione che ha coinvolto alimentazione, recupero fisico e benessere mentale, cambiando per sempre la sua carriera.

La dieta di Messi e il metodo Gasolina Super

Dopo il Mondiale del 2014, Messi ha deciso di affrontare un problema che lo perseguitava da anni: i continui infortuni muscolari e i disturbi digestivi che spesso compromettevano le sue prestazioni. Su consiglio del compagno Martín Demichelis, si è affidato al medico italiano Giuliano Poser, specialista in medicina sportiva e kinesiologia applicata. È stato allora che è nato il famoso metodo della "Gasolina Super", un approccio nutrizionale basato su alimenti semplici e naturali. I pilastri del regime alimentare del fuoriclasse argentino sono rimasti sostanzialmente invariati nel tempo: acqua in abbondanza, olio extravergine d'oliva, cereali integrali, frutta e verdura biologica, semi e frutta secca. Parallelamente, Messi ha eliminato quasi completamente zuccheri raffinati, farine lavorate, fritti e cibi industriali. Anche il consumo di carne rossa, elemento profondamente radicato nella cultura argentina, è stato drasticamente ridotto per favorire digestione e recupero muscolare. I risultati non sono tardati ad arrivare: il campione ha perso circa tre chili e mezzo, diventando più leggero, agile e resistente. Da quel momento gli infortuni muscolari sono diminuiti sensibilmente, contribuendo ad allungare la sua carriera ai massimi livelli.

Come si mantiene in forma Leo Messi

La disciplina alimentare di Messi non significa rinunciare completamente ai piaceri della tavola. Nel corso degli anni il campione ha imparato a gestire gli sfizi con equilibrio, senza compromettere il lavoro svolto quotidianamente. Il mate, simbolo della tradizione argentina, continua ad accompagnarlo anche oggi, ma rigorosamente senza zucchero. Una scelta che consente di beneficiare delle proprietà antiossidanti della bevanda evitando inutili picchi glicemici. Anche il suo piatto preferito, la celebre milanese a la napolitana preparata dalla madre Celia, non è stato bandito per sempre. Oggi viene consumato solo occasionalmente e in una versione rivisitata per le esigenze di un atleta professionista: carne magra, ingredienti più leggeri e preparazioni meno elaborate. Tra gli aspetti meno noti del suo percorso di benessere figura inoltre l'attenzione alla sfera emotiva. Secondo quanto emerso negli anni, il percorso seguito con Poser comprende strumenti naturali per gestire stress, pressione mediatica e ansia da competizione, tutti fattori che possono influenzare profondamente anche il rendimento fisico.

Come si allena Leo Messi

Se c'è un elemento che distingue Messi da molti altri campioni, è l'importanza attribuita al cosiddetto "allenamento invisibile". Il fuoriclasse argentino non punta sull'ipertrofia muscolare o su infinite ore in palestra, ma su un lavoro estremamente mirato che privilegia agilità, stabilità e prevenzione degli infortuni. La sua routine comprende esercizi per il core, movimenti funzionali con elastici, lavoro pliometrico, sessioni di Pilates e stretching dinamico. L'obiettivo non è costruire massa muscolare, ma mantenere il corpo efficiente, elastico e pronto a rispondere agli stress della competizione. Altro pilastro della sua longevità è il riposo. Messi considera il sonno una priorità assoluta. Dorme mediamente tra le otto e le nove ore per notte e integra spesso il riposo con un sonnellino pomeridiano. A questo si aggiungono crioterapia, massaggi, rilascio miofasciale e bagni di contrasto per accelerare la rigenerazione muscolare. A 39 anni, la sua straordinaria forma fisica racconta una lezione semplice ma spesso trascurata: la giovinezza atletica non dipende soltanto da quanto ci si allena, ma soprattutto da come ci si prende cura del proprio corpo ogni giorno. E Messi, ormai da oltre un decennio, lo fa con una precisione quasi scientifica.