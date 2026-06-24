Che fine ha fatto il polpo Paul, che ai Mondiali 2010 ha predetto la vittoria della Spagna

Nell’estate del 2010, mentre milioni di tifosi seguivano con il fiato sospeso il Mondiale in Sudafrica, un protagonista inatteso ha attirato l’attenzione delle televisioni di tutto il pianeta: Paul, un polpo ospitato nell’acquario Sea Life di Oberhausen, in Germania . Il suo compito era tanto semplice quanto singolare: scegliere tra due cozze collocate in contenitori contrassegnati dalle bandiere delle squadre in campo. Da quella scelta il suo pronostico. La fama di Paul è esplosa durante il torneo, quando è riuscito a prevedere correttamente tutti i risultati che gli sono stati sottoposti, compresa la finale tra Spagna e Olanda. La vittoria delle Furie Rosse, prevista dal cefalopode, lo ha trasformato in una vera celebrità internazionale.

Dall’Europeo 2008 al record perfetto in Sudafrica

La carriera da “oracolo” di Paul non è iniziata però nel 2010. Già durante gli Europei del 2008 il polpo era stato coinvolto in una serie di pronostici relativi alle partite della Germania, ottenendo una percentuale di successo pari a circa il 66%. Con l’avanzare della competizione e l’aumento dell’interesse mediatico, le sue previsioni sono state estese anche alle altre sfide del torneo. In quell’occasione non è riuscito a prevedere la vittoria della Germania contro la Spagna nella finale, ma il parziale errore non ha compromesso la sua reputazione. Due anni più tardi, ai Mondiali in Sudafrica, Paul ha raggiunto infatti un risultato straordinario: ha indovinato tutte le partite sottoposte al suo giudizio, dalla fase a gironi fino all’ultimo atto della competizione, ottenendo un tasso di successo del 100%.

Una vita breve e un’eredità ancora viva

Nato nel Regno Unito, Paul è stato trasferito fin da piccolo nell’acquario Sea Life di Oberhausen, dove ha trascorso l’intera esistenza. Il 26 ottobre 2010 è morto per cause naturali. Una notizia che non ha sorpreso gli esperti: la specie a cui apparteneva ha infatti un’aspettativa di vita di circa due anni. L’acquario ha comunicato che il polpo si è spento serenamente durante la notte. Negli anni successivi non sono mancati i tentativi di replicarne il successo con altri animali-oracolo. Tra questi il polpo Rabiot, in Giappone, capace di prevedere correttamente le tre partite della nazionale nipponica nella fase a gironi. La sua storia ha avuto però un epilogo ben diverso: il pescatore che lo ha catturato ha deciso di macellarlo e venderlo sul mercato, chiudendo rapidamente quella che sembrava poter diventare una nuova leggenda del calcio.