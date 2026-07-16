Coolcation, le vacanze al fresco fanno boom. E c'è un itinerario perfetto anche per chi fa sport

Caldo e Norvegia, due parole usate - e abusate? - tantissimo in questa torrida estate di sole e Mondiale. Primo: il caldo. L'Europa da settimane è stretta in una morsa afosa che pare senza fine. Secondo: la Norvegia , grande protagonista al Mondiale non solo perché è arrivata tra le prime otto, ma perché con la sua "row" ha ipnotizzato i tifosi di mezzo mondo. Terza parola dell'estate: coolcation. Che cosa è? Vacanze fresche, a temperature gradevoli, in location lontane dal turismo di massa. È una tendenza che, negli ultimi anni, è cresciuta tantissimo, anche grazie alla ricerca di vacanze che possano coniugare fresco, appunto, paesaggi meravigliosi e la possibilità di fare sport. Tra le più richieste, in questo senso, ci sono ovviamente le crociere che ti permettono, in un'unica soluzione, di poter fare tutto questo.

Itinerario

Con Costa Crociere, ad esempio, c'è la possibilità di salire a bordo di Costa Diadema per una settimana alla scoperta del Nord Europa e dei Fiordi, per vivere l'incontro più autentico con la natura, tra storie e leggende nordiche, paesaggi scolpiti dal ghiaccio e momenti di riconnessione profonda. Con partenza da Kiel, ogni venerdì, la prima tappa è Copenaghen dove, per gli amanti del calcio, è possibile vedere tantissimi tifosi in questo periodo con le maglie di Hojlund del Napoli. Dopo la Danimarca, il viaggio entra nel cuore della Norvegia con Hellesylt e prosegue lungo il Geirangerfjord, patrimonio UNESCO, dove si può vivere vivere la prima Sea Destination. Tra pareti di roccia, cascate e nuvole basse, si possono ammirare le celebri Seven Sisters, le cascate delle Sette Sorelle che scendono leggere lungo il fiordo creando uno scenario naturale di straordinaria bellezza. Si tratta luoghi iconici e suggestivi sul mare aggiunti agli itinerari, dove si ferma solo Costa, scelti per la loro forza evocativa e vissuti attraverso esperienze immersive per un'esperienza di pura meraviglia. L'esperienza prosegue poi a terra alla scoperta di Geiranger, tra strade panoramiche e punti di osservazione che regalano viste mozzafiato sul fiordo e sulle sue cascate scenografiche. È uno dei posti preferiti dalla famiglia reale norvegese: la principessa Märtha Louise ha sposato lì lo sciamano statunitense Durek Verrett e la madre, la regina Sonja, si è fatta costruire un piccolo trono per poter ammirare in pace e solitudine la vista dal fiordo. Altra meta: Bergen, dove le iconiche case di legno colorate sul porto e il fascino senza tempo del quartiere Bryggen offrono un’immersione autentica nella cultura norvegese, tra passeggiate a piedi e vedute dall’alto raggiungibili in funicolare. Nella parte più esclusiva della città è presente lo stadio del Brann, che ha affrontato il Bologna nell'ultima stagione di Europa League. Il suo stadio è uno dei pochi (sono tre in tutto) in erba naturale della massima serie norvegese. Accanto allo stadio c'è una scuola di sport: i ragazzi studiano e si allenano, praticamente una perfetta sintesi di tutto quello che è lo sport a Oslo e nelle altre città. Non solo: è tutto gratuito. Allo sport pensa lo stato. E la natura non è più nemica ostile, ma parte integrante della vita e anche del percorso sportivo. Non a caso, anche con la nave si può vedere e assaportare tutto questo in un momento di profonda riconnessione con la natura, ispirato alla filosofia norvegese del Friluftsliv, che celebra il benessere del vivere all’aria aperta. A prua, all’aperto, tappetini e cuffie: ogni ospite trova il proprio spazio per nseguire una sessione guidata di meditazione, accompagnata dal suono profondo di un handpan. Un'altra tappa cliccatissima e apprezzatissima è quella di Stavanger, porta d'accesso al Lysefjord, dove l'adrenalina di un'escursione in motoscafo conduce tra cascate impetuose e l'imponente sagoma del Preikestolen.

Da Haaland a Tom Cruise

Nota a margine: Tom Cruise ha girato una scena mozzafiato del film Mission: Impossible – Fallout (2018) sul proprio sul Preikestolen (la Roccia del Pulpito), l'imponente strapiombo roccioso alto 604 metri che domina il Fiordo. In questo spettacolare finale, il personaggio di Cruise, Ethan Hunt, si arrampica sulla parete e combatte sul bordo della falesia. Il resto, poi, va visto di persona prima del ritorno a Kiel. E prima di scrivere la parola fine a un viaggio che non sa solo di natura (tanta), sport (molto, si può fare anche durante le ore di navigazione), cielo terso e quel fresco che è limitante definire solo come "coolcation". Perché le tendenze passano, tutto il resto, invece, rimane.