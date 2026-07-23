Perché tutti stanno parlando dei boxer di Lamine Yamal ai Mondiali 2026

Non solo gol, dribbling e show. Lamine Yamal continua a lasciare il segno anche lontano dal campo. Durante la finale dei Mondiali 2026 vinta dalla Spagna contro l'Argentina, il talento della Roja ha involontariamente trasformato un semplice dettaglio del suo outfit in un fenomeno globale. Bastano pochi secondi, una maglia sollevata per asciugarsi il sudore e il logo di un marchio di intimo ben visibile. Il risultato? Un boom di ricerche online, prodotti andati esauriti e un'inaspettata lezione di marketing.

Lamine Yamal, il dettaglio che vale oro: i boxer diventano un caso dopo i Mondiali

Nel corso della finale, Lamine Yamal si è sollevato più volte la maglia per sistemare la divisa e asciugarsi il volto. Un gesto naturale, ripreso dalle telecamere di tutto il mondo, che ha mostrato chiaramente l'elastico dei boxer del marchio tedesco 6PM. Nel giro di poche ore il nome del brand è finito tra gli argomenti più cercati sui social. Secondo la stampa tedesca, il sito ufficiale dell'azienda è stato preso d'assalto dagli utenti incuriositi dall'intimo indossato dal nuovo fenomeno del calcio mondiale. L'interesse è stato tale da provocare il tutto esaurito di alcuni modelli e un forte rallentamento dei server. L'ennesima dimostrazione di quanto ogni dettaglio legato a Lamine Yamal riesca ormai a diventare virale. A 19 anni il fuoriclasse spagnolo non influenza soltanto il gioco della Roja, ma anche le tendenze tra i suoi milioni di fan.

Cos'è 6PM, il marchio diventato famoso grazie alla finale dei Mondiali

Dietro quel logo c'è 6PM, brand streetwear nato a Francoforte nel 2016 per iniziativa del giovane imprenditore di origini marocchine Achraf Ait Bouzalim. Il marchio ha costruito il proprio successo puntando su collezioni in edizione limitata, social network e collaborazioni con artisti e sportivi, evitando quasi del tutto la pubblicità tradizionale. Tra i suoi testimonial non ufficiali figurano già calciatori come Jamal Musiala, Karim Adeyemi e Xavi Simons, ma nessuno aveva mai garantito una vetrina planetaria come quella della finale di un Mondiale. Dopo la partita, lo stesso brand ha celebrato il momento sui social pubblicando le immagini di Yamal con un messaggio ironico: "Non diciamo che questi boxer ti facciano segnare, ma congratulazioni a Lamine Yamal per la vittoria della Coppa del Mondo".

Una pubblicità da milioni senza spendere un euro

Nel marketing sportivo esistono campagne che richiedono investimenti enormi per ottenere pochi secondi di visibilità durante un grande evento. A 6PM è successo l'esatto contrario. Senza alcuna sponsorizzazione ufficiale e senza che fosse programmato, il marchio è comparso ripetutamente davanti a milioni di telespettatori durante la partita più vista dell'anno. Da lì il passaggio ai social è stato immediato: video, fotografie e screenshot hanno fatto il giro del mondo, trasformando quel piccolo dettaglio in uno dei casi più curiosi del post-Mondiale. Una cosa appare evidente: il talento del Barcellona è ormai un'icona capace di influenzare anche il mercato.