Casa Jondal, il beach club di Ibiza dove Torres e Llorente festeggiano tra pasta al caviale e grandi vini

Dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026 , Ferran Torres e Marcos Llorente si sono concessi qualche giorno di relax a Ibiza . I due calciatori hanno scelto una delle mete più ambite dell'estate internazionale: Casa Jondal , raffinato beach club affacciato sulla baia di Cala Jondal , nel sud dell'isola. Un indirizzo che negli ultimi anni è diventato il punto di riferimento di imprenditori, attori, top model e sportivi, dove il lusso si esprime attraverso una cucina d'autore e un'atmosfera discreta, lontana dagli eccessi della movida. A documentare la vacanza è stato lo stesso Llorente, che sui social ha condiviso alcuni scatti insieme all'attaccante del Barcellona, immortalati proprio ai tavoli del celebre ristorante sul mare.

Casa Jondal, il beach club dove il lusso incontra il Mediterraneo

Più che un semplice chiringuito, Casa Jondal è diventato uno dei simboli della nuova ospitalità di Ibiza. Qui non ci sono musica assordante, tavoli improvvisati o cocktail serviti in bicchieri di plastica. Il protagonista è il mare, accompagnato da un'eleganza essenziale che mette al centro la qualità della cucina e il fascino della location. Affacciato direttamente sulla spiaggia di Cala Jondal, il ristorante accoglie ogni estate centinaia di ospiti provenienti da tutto il mondo. Tra i suoi tavoli sono passati nomi come Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Roger Federer, Dua Lipa, Naomi Campbell, Gerard Butler e Tobey Maguire. Tra gli ospiti italiani e spagnoli non mancano imprenditori, personaggi dello spettacolo e calciatori, attratti da un luogo che ha saputo trasformarsi in una delle destinazioni gastronomiche più esclusive del Mediterraneo. Il livello dell'esperienza si riflette anche nel conto. La spesa media supera i 250 euro a persona, ma scegliendo le etichette più prestigiose e le specialità più ricercate si possono facilmente superare i mille euro.

La cucina firmata Rafa Zafra: caviale, crostacei e vini da collezione

Dietro il successo di Casa Jondal c'è lo chef Rafa Zafra, tra i più apprezzati interpreti della cucina di mare contemporanea, affiancato dal collega ibizenco Alberto Pacheco. Insieme hanno costruito un menu che valorizza il pescato locale e le materie prime d'eccellenza, tanto da conquistare il riconoscimento di miglior chiringuito di Spagna nel 2026 secondo la rivista Tapas. La carta propone una selezione di pesce, crostacei e frutti di mare lavorati con preparazioni essenziali, per esaltare il sapore del prodotto. Tra i piatti più richiesti figurano il carpaccio di gambero rosso, gli scampi all'aglio, il riso con astice e diverse preparazioni a base di caviale, ingrediente simbolo del locale. Tra le specialità più iconiche spiccano la pasta al caviale e la tartare di scampo con caviale, due piatti diventati ormai il marchio di fabbrica del ristorante e tra i più fotografati dagli ospiti.

Il brindisi di Torres e Llorente con due grandi vini di Borgogna

Non è noto cosa abbiano ordinato Ferran Torres e Marcos Llorente durante il pranzo, ma un dettaglio della loro esperienza è emerso grazie ai social del centrocampista dell'Atlético Madrid, grande appassionato di vino. Per celebrare il trionfo mondiale, i due calciatori hanno brindato con due prestigiose etichette della Borgogna: un Domaine de la Romanée-Conti Corton 2022, considerato tra i vini più ricercati e difficili da reperire al mondo, e un Chambolle-Musigny 2020, elegante Pinot Nero prodotto in una delle denominazioni più celebri della Côte de Nuits. Una scelta che racconta perfettamente lo stile di Casa Jondal: un luogo dove l'alta cucina, il vino d'autore e il panorama sul Mediterraneo trasformano un semplice pranzo sulla spiaggia in un'esperienza esclusiva. Per Ferran Torres e Marcos Llorente è stato il modo ideale per chiudere una stagione indimenticabile, iniziando le vacanze nel segno del gusto e della convivialità.