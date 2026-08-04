Si chiama Mark Hyman, ha 63 anni ma nessuno gli crede: ecco cosa fa ogni giorno per sembrare più giovane
A 63 anni mostra un aspetto che molti attribuirebbero a una persona di quarant'anni. Mark Hyman, medico statunitense e autore di bestseller dedicati alla salute e alla longevità, sostiene che invecchiare non significhi necessariamente perdere benessere ed energia. Nel suo libro Per sempre giovani spiega come lo stile di vita possa influenzare non solo la qualità della vita, ma anche il modo in cui il corpo affronta il passare degli anni. Secondo il medico, esistono quattro pilastri fondamentali che, se adottati con costanza, possono favorire un invecchiamento più sano.
Come restare giovani con alimentazione, sonno ed esercizio
Per Mark Hyman - così come per Chuando Tan - il primo strumento di prevenzione è l'alimentazione. Il medico invita a seguire una dieta prevalentemente vegetale, composta per circa il 75% da alimenti di origine vegetale non amidacei e per il restante 25% da proteine di origine animale di qualità. "Ogni boccone aggiorna il nostro organismo", spiega Hyman, sottolineando come la forchetta sia "lo strumento più potente" per migliorare la salute nel lungo periodo. Una dieta equilibrata, ricca di vitamine, minerali e proteine, rappresenta infatti il punto di partenza per mantenere l'organismo efficiente con l'avanzare dell'età. Altrettanto importante è il sonno. Dormire tra le sette e le otto ore per notte permette al corpo e alla mente di recuperare dalle attività quotidiane. Pur riconoscendo che ogni persona ha esigenze diverse, Hyman considera questo intervallo il riferimento ideale per favorire il benessere generale. Sul fronte dell'attività fisica, invece, il messaggio è rassicurante: non servono allenamenti estremi. Per mantenersi in salute sarebbero sufficienti tre sessioni a settimana della durata compresa tra 45 e 60 minuti, privilegiando la costanza piuttosto che l'intensità. E c'è anche un quarto pilastro da non trascurare...
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