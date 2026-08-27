Fiorentina, arriva il gelato Labaro Viola per festeggiare i 100 anni

Anche un gelato può diventare un modo per raccontare la Fiorentina . Soprattutto se il colore è quello che da un secolo accompagna domeniche allo stadio, vittorie, sconfitte e una passione tramandata di generazione in generazione. Per celebrare i 100 anni della Fiorentina , Cinzia Otri, maestra gelatiera della Gelateria della Passera, nel cuore dell’Oltrarno, ha creato il Labaro Viola , un gusto che rende omaggio alla squadra attraverso due ingredienti profondamente legati al territorio: yogurt biologico di pecora e uva fragola del Mugello. Un piccolo tributo gastronomico che trasforma il centenario della società fondata nel 1926 in qualcosa da assaggiare. E che, dietro il colore viola immediatamente riconoscibile, prova soprattutto a racchiudere un pezzo dell'identità fiorentina.

Il gelato della Fiorentina

Il Labaro Viola è disponibile nelle vetrine della Gelateria della Passera e nasce dall'incontro tra yogurt biologico di pecora della fattoria Corzano e Paterno di San Casciano e uva fragola del Mugello. È proprio quest'ultima a regalare al gelato il suo caratteristico colore viola, oltre a determinarne una parte importante del profilo aromatico. La preparazione comincia dall'estrazione del succo dell'uva fragola, una lavorazione che permetterà alla gelateria di proporre il gusto per almeno un paio di mesi. Una scelta che evita artifici e punta sulle materie prime locali per ottenere proprio quella tonalità che, a Firenze, non può essere considerata un colore qualsiasi. Il nome scelto completa il racconto. Labaro Viola richiama immediatamente la Fiorentina e un immaginario fatto di bandiere, sciarpe, spalti e appartenenza. Il risultato è un gusto pensato non soltanto per celebrare una ricorrenza, ma per trasformarla in un'esperienza legata ai sapori della Toscana.