Brad Pitt, il segreto del suo fisico a 62 anni: "Ho le vie urinarie più pulite di tutta Los Angeles"

A 62 anni Brad Pitt continua a sfoggiare una forma fisica che sembra sfidare il passare del tempo. Da Fight Club a Troy, fino a C’era una volta a... Hollywood, il suo corpo è cambiato più volte per esigenze di copione, passando da una definizione muscolare estrema a una struttura decisamente più massiccia. Dietro quelle trasformazioni, però, non ci sarebbe alcuna formula miracolosa: allenamenti studiati nei dettagli, alimentazione controllata e una disciplina costruita nel corso di decenni. E tra pollo, broccoli, riso integrale, arti marziali e alcune particolari abitudini quotidiane, Pitt ha raccontato anche uno dei suoi piccoli segreti di benessere. Con l'ironia che lo contraddistingue, l'attore si è lasciato andare a una dichiarazione destinata a non passare inosservata: "Ho le vie urinarie più pulite di tutta Los Angeles, ve lo garantisco".

Da Fight Club a Troy, come Brad Pitt ha trasformato il suo fisico

Una delle trasformazioni più celebri di Brad Pitt resta quella affrontata per Fight Club. Per interpretare Tyler Durden, l'attore aveva bisogno di un corpo estremamente asciutto e definito. Secondo Damon Caro, coordinatore degli stunt del film, Pitt poteva contare anche su una predisposizione fisica fuori dal comune: "È un fenomeno genetico. Brad ha la capacità di fare tutto ciò che vuole". Per raggiungere quella forma, l'attore aveva abbinato allenamenti con i pesi e restrizione calorica, continuando a sollevare carichi mentre perdeva peso. Il risultato sarebbe poi diventato una delle immagini più iconiche della sua carriera. Completamente differente il lavoro affrontato per Troy, dove Pitt interpretava Achille. Questa volta non doveva dimagrire, ma aumentare la massa muscolare, concentrandosi soprattutto su schiena, spalle e braccia. Ad accompagnarlo nella preparazione era stato Duffy Gaver, con un programma che comprendeva numerose ripetizioni di rematore con manubri e altri esercizi mirati.