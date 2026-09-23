Musetti e Jennifer Lopez: perché il loro ballo è virale in tutto il mondo. Social impazziti tra Off Campus, musica e gossip

Jenny from the block. Ma anche Lorenzo from Carrara. Oppure Jennifer e Lorenzo on the floor, che va bene per chi ha qualche anno in più ma pure per i giovanissimi, che magari, pensano a Musetti e JLo un po' come i protagonisti di Off Campus Allie Hayes e Dean Di Laurentis . Non a caso, da ieri, è diventata virale in tutto il mondo la scena in cui il tennista azzurro, per la prima volta in due anni sceso sotto la Top 20 (è il numero 24) si alza per prendere Jennifer Lopez per mano e accompagnarla in un ballo elegante. E griffatissimo.

Musetti e Jennifer Lopez, cosa è successo a Milano

Andiamo con ordine, riportando la precisa spiegazione dei padroni di casa di Vogue: "Sotto la monumentale cupola di cristallo della Galleria Vittorio Emanuele II, lo show di Vogue World 2026 si è appena concluso, lasciando il pubblico col fiato sospeso per la sua straordinaria capacità di fondere la grande tradizione artigianale italiana con le visioni digitali del futuro. Ma a rubare la scena, in un perfetto crossover tra epica sportiva e alta moda, è stato il debutto in passerella di Lorenzo Musetti. Svestiti i panni del campione di tennis, l'azzurro ha calcato la scena esclusivamente nelle vesti di modello, dimostrando come il carisma e la precisione geometrica che lo contraddistinguono sul campo da gioco possano tradursi, con assoluta naturalezza, in un portamento da sfilata. Ma “Muso” non è stato solo un modello: nel momento clou dello show, Lorenzo ha infatti raggiunto Jennifer Lopez e, come un galantuomo, l'ha portata al centro della Galleria sotto la cupola. Poi ecco a sorpresa il giro sotto braccio, un passo di danza romantico".

Musetti, di chi era il look con Jennifer Lopez

Vestito Bottega Veneta, il tennista italiano, classe 2002, padre di due figli, è sembrato ampiamente a suo agio nelle vesti di gentleman e modello. Non a caso il video è diventato virale, in tanti sui social hanno sognato una love story tra i due che, ovviamente, non esiste. Non solo per la differenza di età, visto che ci sono 25 anni tra lei e lui (che poi potrebbe serenamente essere un dettaglio), ma perché quello di Milano è stato un momento di spettacolo e niente più. Sui social, però, lo hanno gradito e pure in tanti.

Jennifer Lopez e Musetti, il ballo virale

Si legge ovunque di loro, nelle principali testate on line sportive e non (compresa "People"), viene raccontato il momento e i meme sono decine. "Out un giorno e mi trovo Musetti nuovo modello di Vogue che sfila con Jennifer Lopez", scrive qualcuno. Oppure: "Ultimo mese di Musetti: - sparring di Federer in allenamento all’Arthur Ashe di NY - sfilata con Jennifer Lopez al Vogue World Milano. La Qualità a tutto tondo". E poi: "Non mi ero nemmeno accorto che l'uomo che ha accompagnato Jlo al centro della Galleria era Lorenzo Musetti. Ha trovato il suo piano B dal tennis". Quasi tutti i messaggi sono di questo tipo.

Tutti vogliono sapere di più: ci si chiede se Musetti e Jennifer abbiano provato insieme (pare pochissimo), se avessero avuto contatti prima (pare di no) e se la loro esibizione sia stata tra le più acclamate della serata. Qui nessun sembra: è così. Jenny from the block e Musetti from Carrara hanno conquistato tutti. E se fosse nata una nuova coppia della moda? Stando alle risposte social, i brand farebbero bene a pensarci.