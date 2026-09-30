Wanderlust fa tappa a Roma: una giornata tra yoga, meditazione, e un party alcol free

ROMA – Dopo le tappe di Venezia e Milano , il festival del benessere più famoso al mondo si prepara a conquistare Roma . Sabato 3 ottobre 2026, il Parco del Ninfeo (EUR) ospiterà l'ultima tappa di Wanderlust 108, l’unico evento dedicato al Mindful Triathlon realizzato con il patrocinio di Roma Capitale. Sarà possibile praticare yoga , meditazione , con tanti maestri di fama internazionale e provare le oltre 40 esperienze proposte dal villaggio dedicate al movimento, alla rigenerazione, alla creatività e alla scoperta di sé. La grande novità di quest'anno è il debutto romano del Wander Party , un innovativo format alcol-free che estenderà l'esperienza fino alla sera, promuovendo una nuova idea di socialità consapevole e creativa. Negli ultimi anni l'appuntamento romano ha visto crescere la partecipazione: dalle oltre 3.200 presenze complessive registrate nel 2023 si è passati alle oltre 4.300 dell'edizione 2025, tra partecipanti a Wanderlust 108 e visitatori del Village.

Il programma: dal Mindful Triathlon alle 40 esperienze del Village

La giornata si aprirà con il celebre Wanderlust 108, l'unico "Mindful Triathlon" al mondo e vero e proprio fulcro della manifestazione. Non una competizione focalizzata sul tempo, ma un percorso in tre fasi: una corsa (o camminata) di 5 km accompagnata da musica dal vivo, una sessione collettiva di yoga flow sul Main Stage e una meditazione guidata finale. Il programma, identico in tutte e tre le tappe, si apre con il Village Opening, il warm up e la partenza della 5K, accompagnata dalla musica dal vivo, per poi proseguire sul Main Stage con sessioni di yoga, momenti di riflessione, speech e meditazione fino al Mindful Lunch, che introduce il programma pomeridiano. Ad accompagnare il pubblico saranno alcuni tra i principali protagonisti dello yoga e della mindfulness italiana. Roberto Milletti e Francesca Cassia, founder di Odaka Yoga, guideranno la pratica principale di yoga flow; Meg Vibes, creatrice del metodo Body of Elements, porterà sul palco il Somatic Movement; Michela Maltoni guiderà una pratica dedicata all'ascolto del corpo e alla presenza; Francesca Carol Rolla accompagnerà il pubblico nella meditazione conclusiva del Mindful Triathlon, mentre Sara Usai porterà sul Main Stage il suo Sound Bath Concert. Completano il programma Livia Laguz Marigliano, con un intervento ispirato alla tradizione sciamanica, e Thomas Torelli, regista e divulgatore, protagonista di uno speech dedicato al rapporto tra uomo, natura e consapevolezza. Il Wanderlust Village: oltre 40 esperienze Organizzato tra Main Stage, Gratitude Stage e quattro aree tematiche – Move, Reset, Explore e Studio, quest'ultima animata da 13 studi yoga partner del territorio – il Wanderlust Village permette di alternare pratiche dedicate al movimento, workshop, trattamenti olistici, momenti di meditazione ad attività di scoperta personale, offrendo a ciascun partecipante la libertà di costruire la propria giornata. Le oltre 40 experiences spaziano da discipline come Somatic Movement, Kalaripayattu, Zen Warrior, Pilates Reformer e Pole Dance a pratiche dedicate al rilassamento e al recupero delle energie, tra cui Sound Bath, Breathwork, Reiki, riflessologia plantare e massaggi. Il programma comprende inoltre esperienze dedicate alla cura di sé, come Armocromia, Face Yoga, Henné e Tribal Make-up, insieme a percorsi simbolici come Tarot Reading, Astrologia e Cartografia Energetica. A completare il Village ci sono inoltre il Kula Market, il mercatino dedicato all’rtigianato e ai progetti indipendenti, il True North Café, con proposte vegetariane e vegane, e le Partner Areas, che completano le attività della manifestazione. Il Village è aperto sia ai partecipanti di Wanderlust 108 sia ai visitatori.

Il Wander Party, alcol free

Con la golden hour il ritmo della manifestazione cambia e prende vita il Wander Party, il format firmato Wanderlust che celebra una nuova modalità di vivere la socialità, senza il consumo di alcol. Dalle 17.00 alle 21.00, DJ set, tribal dance, live performance, performer aerei, body painting, live sketching, mocktail creativi ed esperienze artistiche accompagnano il pubblico in un momento dedicato alla musica, alla creatività e alla condivisione. Il Wander Party è aperto sia ai partecipanti di Wanderlust 108 sia al pubblico esterno, con accesso libero su prenotazione