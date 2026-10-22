Halloween a MagicLand: aperture straordinarie ed eventi per gli amanti dell'horror
MagicLand si prepara a una delle sue giornate più spettacolari. Sabato 24 ottobre 2026, il Parco resterà aperto fino a mezzanotte per la prima Magic Nights – Horror Edition, con un programma che unisce attrazioni, sette Horror Experience, grandi parate, spettacoli per tutta la famiglia e una serata musicale all'insegna dell'energia e del divertimento.
Tre aperture straordinarie per gli amanti dell'horror Dalle 19.00 alle 23.00, e soltanto nelle serate del 24 e 31 ottobre, apriranno tre percorsi riservati a un pubblico dai 14 anni in su: Il Lago Maledetto: un campeggio avvolto dall'oscurità, dove inquietanti presenze si nascondono tra gli alberi. Apocalypse Valley: uno scenario post-apocalittico popolato da mutanti e creature contaminate. Asylum: una delle grandi novità del 2026, che aprirà le porte di una struttura da incubo tra assassini, criminali e guardie fuori controllo. A completare le sette Horror Experience del Parco ci saranno: Demonia, tra rituali oscuri e presenze demoniache. Katakumba: un viaggio all'interno di una piramide maledetta. Haunted Hotel: un albergo infestato da inquietanti presenze. Dungeons: un percorso tra celle, catene e strumenti di tortura.
Carnival of Nightmares: musica e spettacolo da incubo
L'energia del clubbing incontra le atmosfere più oscure di Halloween con il Carnival of Nightmares, che trasformerà il Palco Eventi in una grande festa tra musica e danza. Alla console ci sarà Ulisse Marciano, affiancato da Ale Mora nei panni del misterioso Baron Samedi, e dal corpo di ballo GastonBot, protagonista di spettacolari coreografie tra costumi a tema, giochi di luce e scenografie da brivido.
Oltre 70 artisti, mostri e zombie invadono il parco
Le strade di MagicLand diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto con il Super Scary Mob, una spettacolare parata con oltre 70 artisti tra mostri, zombie e streghe, protagonisti di una travolgente performance tra musica e coreografie. A seminare il panico tra i viali del parco ci sarà anche l'ambulanza di Psycho Emergency, un'animazione itinerante ad alto tasso di terrore con folli pazienti in fuga e medici pronti a tutto.
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