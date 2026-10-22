Halloween a MagicLand: aperture straordinarie ed eventi per gli amanti dell'horror

MagicLand si prepara a una delle sue giornate più spettacolari. Sabato 24 ottobre 2026, il Parco resterà aperto fino a mezzanotte per la prima Magic Nights – Horror Edition, con un programma che unisce attrazioni, sette Horror Experience, grandi parate, spettacoli per tutta la famiglia e una serata musicale all'insegna dell'energia e del divertimento.



Tre aperture straordinarie per gli amanti dell'horror Dalle 19.00 alle 23.00, e soltanto nelle serate del 24 e 31 ottobre, apriranno tre percorsi riservati a un pubblico dai 14 anni in su: Il Lago Maledetto: un campeggio avvolto dall'oscurità, dove inquietanti presenze si nascondono tra gli alberi. Apocalypse Valley: uno scenario post-apocalittico popolato da mutanti e creature contaminate. Asylum: una delle grandi novità del 2026, che aprirà le porte di una struttura da incubo tra assassini, criminali e guardie fuori controllo. A completare le sette Horror Experience del Parco ci saranno: Demonia, tra rituali oscuri e presenze demoniache. Katakumba: un viaggio all'interno di una piramide maledetta. Haunted Hotel: un albergo infestato da inquietanti presenze. Dungeons: un percorso tra celle, catene e strumenti di tortura.