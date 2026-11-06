Ultraviolette lancia la X-47 VENOM e svela il Tesseract Maxi per l'Europa a EICMA 2026

MILANO - Ultraviolette ha presentato oggi a EICMA 2026 , a Milano, la VX-100 Architecture , la sua nuova piattaforma a 100 V, e ha lanciato la X-47 Venom, la prima moto costruita su questa piattaforma. Ha inoltre svelato per la prima volta in Europa lo scooter Tesseract Maxi. Insieme, queste novità segnano un passo avanti significativo nel percorso di Ultraviolette verso la mobilità elettrica ad alte prestazioni, unendo ingegneria intelligente, costruzione leggera e tecnologie di sicurezza avanzate per i motociclisti che chiedono di più a ogni chilometro.

Narayan Subramaniam, CEO e co-fondatore di Ultraviolette, ha commentato: "EICMA 2026 segna una tappa significativa nel percorso di Ultraviolette, che si sta evolvendo da costruttore di moto ad alte prestazioni ad azienda globale di mobilità e tecnologia. Dopo il successo del lancio della F77 in Europa lo scorso anno, l'introduzione della nostra moto crossover X-47 Venom rappresenta un importante salto in avanti, che consente di fissare nuovi riferimenti in termini di prestazioni, efficienza, sicurezza e intelligenza. Con X-47 VENOM, Tesseract Maxi, Shockwave, F77 e F99 mostriamo l'ampiezza delle nostre competenze ingegneristiche e la nostra visione per il futuro prossimo della mobilità elettrica. Mentre consolidiamo la nostra presenza in Europa e ci prepariamo a espanderci in Nord America, America Latina e Sud-est asiatico, la nostra ambizione resta chiara: portare ai motociclisti di tutto il mondo tecnologia e innovazione di livello mondiale, progettate in India."

Niraj Rajmohan, CTO e co-fondatore di Ultraviolette, ha aggiunto: "Le tecnologie che presentiamo a EICMA 2026 sono il risultato di anni di ricerca mirata, rigore ingegneristico e una tensione costante verso l'innovazione. In Ultraviolette il nostro approccio è sempre stato progettare il veicolo come un unico sistema integrato, ottimizzandone prestazioni, efficienza, sicurezza e intelligenza. La X-47 VENOM incarna questa filosofia: unisce la nostra architettura VX-100 di nuova generazione e tecnologie avanzate di batteria e motore per offrire una moto più leggera, più rapida e più capace. La modularità delle nostre piattaforme ci consente di estendere questi progressi a prodotti e segmenti di veicoli futuri. La nostra ambizione è continuare a spingere più in là i limiti dell'ingegneria e sviluppare tecnologie rivoluzionarie che fissino nuovi riferimenti per la mobilità elettrica a livello globale."

X-47 Venom: la nuova generazione della mobilità elettrica ad alte prestazioni

Ultraviolette ha lanciato la X-47 Venom, una crossover unica nel suo genere, costruita sulla nuova architettura a 100 V e sulla tecnologia di batteria SRB-11, che fonde due segmenti motociclistici distinti. Progettata per la versatilità su terreni diversi, la X-47 Venom introduce di serie anche la tecnologia radar integrata, ridefinendo sicurezza e innovazione nel motociclismo. Concepita per offrire velocità più elevate, maggiore autonomia, ricarica più rapida, sottosistemi più leggeri e un'accelerazione più pronta, la X-47 Venom rappresenta la nuova evoluzione delle moto elettriche. Con un'autonomia urbana (ciclo WMTC) di 235 km, una potenza elettrica di picco di 30 kW (40 CV), una coppia di 550 Nm (alla ruota) e una velocità massima di 155 km/h, la X-47 Venom è pensata per i motociclisti che cercano prestazioni elevate senza rinunciare alla fruibilità quotidiana. La moto accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e ha un peso in ordine di marcia di 206 kg. Offre inoltre il cruise control attivabile con un pulsante, per un maggiore comfort nei lunghi tratti autostradali. È dotata anche di UV Hypersense (Radar Intelligence), a conferma dell'impegno di Ultraviolette nel portare nel segmento delle due ruote le tecnologie per il pilota di nuova generazione.