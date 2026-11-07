Batman, la moto de Il Cavaliere Oscuro va all'asta. Perché tutti la vogliono

La motocicletta di Batman all'asta, quanto costa la Batpod

Chi ha visto Il Cavaliere Oscuro (2008) e Il Cavaliere Oscuro-Il Ritorno (2012) difficilmente avrà dimenticato la Batpod, la futuristica motocicletta utilizzata da Batman nelle sue spettacolari sequenze d'azione. Adesso uno degli esemplari realizzati per i film diretti da Christopher Nolan sarà messo in vendita dalla casa d'aste Propstore. La stima oscilla tra le 450mila e le 900mila sterline, equivalenti a circa 536mila e 1,07 milioni di euro. Una cifra che rende la motocicletta uno dei lotti più preziosi della prossima asta londinese dedicata ai cimeli cinematografici. A rendere particolarmente interessante il veicolo è anche la sua rarità. Per le riprese dei due film furono costruiti soltanto sei esemplari della Batpod, ma quello destinato all'asta sarebbe l'unico ufficialmente autorizzato alla vendita dalla Warner Bros. Studios. Un dettaglio che ne accresce il valore agli occhi dei collezionisti, soprattutto considerando che si tratta di un mezzo effettivamente utilizzato sul set e non di una semplice riproduzione.

I segreti della motocicletta di Batman

Dietro l'aspetto futuristico della Batpod si nasconde un lavoro di progettazione particolarmente complesso. Il veicolo, soprannominato "La Bestia", nacque da un'idea del regista Christopher Nolan e dello scenografo Nathan Crowley, intenzionati a realizzare una motocicletta che sembrasse provenire direttamente dall'universo tecnologico di Gotham City. A trasformare il progetto in un mezzo realmente funzionante fu Chris Corbould, supervisore degli effetti speciali e vincitore del premio Oscar, chiamato a trovare una soluzione capace di coniugare spettacolarità e funzionalità. Nonostante l'aspetto quasi fantascientifico, la Batpod nasconde una meccanica relativamente tradizionale: è equipaggiata con un motore Honda da 750 cc e pneumatici da 31 pollici, dimensioni decisamente fuori dal comune per una motocicletta. La particolare struttura del mezzo rese la guida tutt'altro che semplice. Durante le riprese, sia gli attori sia gli stuntman incontrarono notevoli difficoltà nel controllarlo, soprattutto nelle sequenze d'azione più impegnative. Proprio questa combinazione di ingegneria, design e storia cinematografica contribuisce a rendere la Batpod uno degli oggetti più ambiti.