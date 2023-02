Federica Pellegrini: “La mia dieta e gli integratori: vi dico tutto”

ROMA - E' una Federica Pellegrini a 360 gradi quella che risponde alle domande dei suoi fan sul proprio profilo Instagram. L'ex campionessa racconta ai suoi follower diversi aneddoti sulla sua vita privata e, in particolare, pone l'accento su come sia cambiata la sua quotidianità ora che non nuota più, sul rapporto con il cibo e quale è il segreto per mantenersi in forma dopo aver terminato l'attività agonistica. Sulla gestione dell'alimentazione la Pellegrini ammette di avere una vita "abbastanza frenetica" e di conseguenza il suo appetito si è "adattato" alla quotidianità, non paragonabile a quello che aveva quando si allenava.