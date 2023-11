Come non ingrassare a Natale e arrivarci in forma? Ecco la dieta da seguire

Come arrivare in forma a Natale? Magari perdendo anche un po' di peso in modo da godersi le feste con serenità? E' una delle domande più gettonate di periodo: tra un mese esatto saremo nel pieno delle feste, con vigilia, Natale e Santo Stefano alle spalle, Capodanno e Befana alle porte. Ecco, quindi, qualche consiglio utile per godersi le cene, i pranzi, le colazioni e gli aperitivi di questo mese . "Non ingrassare durante le feste di Natale è un obiettivo che a volte sembra quasi impossibile - spiega il nutrizionista Luca Di Tolla -. I pranzi e le cene spesso eccedono in calorie e volume delle porzioni, portando poi all’inevitabile corsa al dimagrimento di primavera". E quindi? Cosa fare?

Come non ingrassare a Natale, i consigli dell'esperto

"Partiamo dal presupposto - l'ammissione di Di Tolla - che le diete restrittive non servono, perché la sana alimentazione può tranquillamente coincidere con i sapori genuini delle feste. Una dieta sana e corretta deve essere una "costante" nella vita quotidiana. In questo modo potremo concederci, senza troppi sensi di colpa, qualche strappo alla regola. Il periodo natalizio può lasciare il segno: fate attenzione, perché durante questo periodo si possono prendere tra i due e i quattro chili e per questo è meglio giocare d’anticipo. Seguire un piano alimentare adeguato ci consente di arrivare leggeri e sgonfi alle feste e preparare il nostro corpo a pasti e cibi ipercalorici, grassi e nemici della linea". Ecco, quindi, i consigli alimentari del nutrizionista Luca Di Tolla: "Iniziare a digiunare in previsione del Natale, con la consapevolezza che mangeremo più del normale, non è mai una buona idea. Infatti,si rischia di arrivare alle festività con un maggiore appetito, tanto da mangiare oltremodo di più, ingurgitando cibo solo per avidità o golosità. La dieta consiste nel seguire, per i 20 giorni prima dell’arrivo del Natale, un’alimentazione semplice ed equilibrata e senza restrizioni. Seguendo semplici regole del mangiar sano, possiamo uscire “indenni” dai luculliani banchetti natalizi. Privilegiare pasti leggeri a base di proteine,verdure e frutta. Limitare l'assunzione di carboidrati, una sola volta durante la giornata (o a pranzo o a cena,che sia pasta,riso o altri cereali). Prestando la massima attenzione, come sempre, all'utilizzo dei condimenti (sostituire l’olio ed il burro con spezie saporite come il curry, la curcuma, lo zenzero). Vanno poi utilizzati metodi di cottura sani quali il vapore, la griglia, al forno e va eliminato il fritto".

Dieta fino a Natale, cosa fare con alcool e dolci

Qui il nutrizionista è un po' più netto: "Limitare le bevande alcoliche e bandire quelle gassate. Bere almeno due litri e mezzo di acqua oligominerale al giorno, tisane (te' verde, cardo mariano, finocchio, rabarbaro, orthosiphon). Per quanto concerne i dolci, sarebbe opportuno dimezzare le quantità mangiandoli lontano dai pasti prinpali e preferibilmente entro il tardo pomeriggio".

Come non ingrassare a Natale, quali allenamenti fare

"Spazio all’attività fisica - dice Di Tolla -. Se avete la possibilità concedetevi qualche giorno in piu’ di attività fisica come la corsa, il nuoto,lo spinning, la palestra,ma anche una semplice passeggiata di un’ora al giorno, magari post prandiale, può essere un utile rimedio per facilitare il processo digestivo ed evitare l'accumulo di grasso indesiderato".