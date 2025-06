La dieta per essere sani e sembrare più giovani di 20 anni: tutti i segreti della "dea degli zuccheri"

C'è chi dice che con questo metodo si possa essere più sani - ed è sicuro - ma anche sembrare di 20 anni più giovani. Il metodo "Jessie Inchauspé, la “dea degli zuccheri” promette di rimettere il corpo in equilibrio Dalla colazione salata al cucchiaio di aceto, si chiama “ Glucose Goddess” e mantiene stabile la glicemia. In un'intervista a Repubblica, attraverso un semplice test glicemico, Inchauspé racconta che evitare i picchi di zucchero nel sangue può migliorare in modo profondo il modo in cui mangiamo, viviamo e ci sentiamo. Da qui l’idea del metodo Glucose Goddess, un sistema semplice, pratico, ma scientificamente fondato per tenere a bada la glicemia e ritrovare equilibrio. "Per prepararsi all'estate consiglio di iniziare la giornata con una colazione salata, di assumere un cucchiaio di aceto, soprattutto prima dei pasti ricchi di carboidrati, e di mangiare sempre i cibi nel giusto ordine: prima le verdure, poi proteine e grassi, infine amidi o zuccheri. Queste semplici abitudini hanno un grande impatto".

Mangiare senza zuccheri: come arrivare in forma all'estate e mantenere il corpo sano

Non solo: Jessie racconta anche quali sono i cibi che non dovrebbero mai mancare in tavola, a maggior ragione in questo periodo. "I miei must have sono sicuramente le verdure a foglia verde, una miniera di fibre e micronutrienti, i frutti di bosco, poche calorie e tanti antiossidanti. Ma anche lo yogurt greco, fonte di proteine e ottimo per la salute intestinale, e l’avocado, ricco di grassi buoni è perfetto per supportare la stabilità del glucosio. Infine, sardine e altri pesci “grassi” che, per l’alto contenuto di omega-3, sono ottimi per il benessere della pelle".