Il trucco per un barbecue perfetto e la regola dei sette secondi: di cosa si tratta  

Arriva l'estate, si indossano infradito e costume da bagno e anche il barbecue fa la sua comparsa. In ogni famiglia e gruppo di amici, c'è qualcuno che si vanta di essere un "maestro della griglia". Ma preparare un barbecue come si deve non significa solo arrivare, accendere il fuoco e mettere gli ingredienti sulla griglia. Un barbecue è molto più di questo e ha un suo rituale per garantire che tutto risulti perfetto: assicurarsi che il fuoco duri, che le braci siano al punto giusto, che il cibo non si attacchi o si secchi, e che carne, verdure o pesce siano cotti alla perfezione. La qualità delle materie prime è una priorità, ma lo è anche tenere conto di altri requisiti affinché il barbecue sia un successo completo: carbonella di buona qualità, utensili essenziali, tempi di cottura, tipo di combustibile e così via.

I consigli giusti per il barbecue perfetto

Quando si pensa a un barbecue, la prima cosa che viene in mente sono le braci. Sono senza dubbio essenziali, ma secondo gli esperti anche il resto degli elementi influenza il risultato finale: la qualità degli ingredienti, come vengono posizionate, dove vengono posizionate, il tipo di griglia... Questo significa che carne, pesce o verdure, per quanto buoni, possono essere rovinati se non trattati correttamente. Tra l'altro è bene ricordare che non tutti i barbecue sono uguali: le griglie sono un sistema aperto, senza coperchio, mentre i barbecue hanno un coperchio, che consente altri tipi di grigliate, comprese pizze o torte. Questo garantisce versatilità e controllo della temperatura, fattori chiave per risultati ottimali. Inoltre, la sicurezza non deve essere trascurata: non si può mettere il barbecue sotto una tenda da sole né cucinare con le infradito. Bisogna sempre avere acqua o un estintore a portata di mano, perché non si dovrebbe mai lasciare un fuoco incustodito.

Barbecue, la regola dei sette secondi

La regola dei sette secondi è un semplice trucco visivo per misurare la temperatura del fuoco senza termometro. Il metodo consiste nel posizionare il palmo della mano a circa 10 centimetri dalla griglia e contare:

Se al terzo secondo si deve togliere la mano a causa del calore, la temperatura è di circa 280 gradi.

Se lo tieni premuto per sette secondi, raggiungi i 200-220 gradi.

Se si resiste più a lungo, la temperatura scende sotto i 180 gradi.

Questo approccio "a occhio" è utile per monitorare il fuoco e regolare le braci con un attizzatoio, uno strumento per spostare e distribuire carbone o legna da ardere, in modo da mantenere la temperatura ideale durante la cottura.

Altri consigli per un barbecue perfetto

Per ottenere il barbecue perfetto bisogna inoltre ricordare che il cibo non deve mai essere bruciato perché può essere cancerogeno. Per evitare questo, si raccomanda di utilizzare tecniche di cottura diretta e indiretta, spostando la carne in zone libere da braci quando compaiono fiamme. La scelta del carbone o della legna da ardere è poi fondamentale. Per il pesce, il carbone di marabù è ideale perché non provoca fiamme. Per quanto riguarda gli utensili, si consiglia di investire in guanti resistenti per evitare ustioni e in utensili come padelle in ghisa o pinze illuminate, che facilitano il lavoro, soprattutto di sera. E il sale? Si raccomanda di aggiungerlo al secondo giro per evitare che la carne si asciughi, utilizzando preferibilmente sale in fiocchi o tostato.