L'abitudine che ti fa ingrassare senza che tu te ne accorga

Una delle abitudini più dannose che le persone spesso adottano è quella di mangiare troppo velocemente e quello che non sanno è che questo può avere alcune conseguenze sulla salute, tra cui una cattiva digestione e l'aumento di peso . José Viña, professore di Fisiologia presso l'Università di Valencia e direttore del gruppo di ricerca Freshage dedicato allo studio dei vari aspetti dell'invecchiamento sano, ha parlato nel suo libro How to Live to Age Better dei rischi associati al mangiare troppo velocemente. Secondo lo specialista, questa pratica induce le persone a mangiare più del dovuto , il che comporta un aumento dell'apporto calorico e un conseguente aumento involontario di peso.

I rischi di mangiare troppo velocemente

"È estremamente importante mangiare lentamente per poter mangiare bene e di meno. Mi sono spesso reso conto che se mangio velocemente, mangio troppo. E questo è un errore enorme", ha detto Viña. Inoltre, mangiare velocemente ci impedisce di godere veramente del cibo, "il che lo trasforma da arte a mera soddisfazione di un bisogno biologico. Il cibo diventa qualcosa di cultuale piuttosto che un mero istinto". D'altro canto, l'esperto ha spiegato che mangiare velocemente non solo provoca un aumento di peso, ma nel tempo può anche danneggiare la salute dell'apparato digerente, portando ad alcune malattie. "Gli specialisti in medicina digestiva sottolineeranno l'importanza vitale di mangiare lentamente per una corretta digestione", ha aggiunto. Quando la digestione è adeguata, facilita l'assorbimento efficiente dei nutrienti essenziali, fondamentali per il funzionamento dell'organismo e il mantenimento della salute generale.

I vantaggi del mangiare lentamente

Allo stesso modo, un processo corretto contribuisce a prevenire problemi come stitichezza, infiammazioni e disturbi addominali, oltre a favorire l'equilibrio del microbiota intestinale, a beneficio del sistema immunitario. Un altro vantaggio del mangiare lentamente è che migliora i livelli di glucosio nel sangue, poiché consente un assorbimento più graduale degli zuccheri, aiutando a prevenire malattie come il diabete di tipo 2. "Sedersi, masticare bene, scegliere cibi sani, mangiare con la famiglia. - ha rimarcato l'endocrinologa Clara Joaquim - Tutti questi fattori influenzano la nostra alimentazione, anche se non ne siamo consapevoli. Una dieta sana non dipende solo dagli alimenti presenti nel nostro menù, ma anche dal tempo che dedichiamo a mangiarli e da come lo facciamo".