L'alimento ricco di probiotici da mangiare per prevenire il gonfiore in estate

I probiotici hanno grande importanza nel regime alimentare quotidiano grazie ai loro effetti positivi sulla salute intestinale, soprattutto durante l'estate, quando disturbi digestivi come il gonfiore diventano più comuni. Questi microrganismi vivi presenti negli alimenti fermentati aiutano a riequilibrare la flora intestinale, a rafforzare il sistema immunitario e a migliorare la digestione. L'assunzione regolare di probiotici favorisce un ambiente intestinale più sano, in grado di agire da barriera contro i batteri nocivi. Compensano inoltre lo squilibrio che l'uso di antibiotici può causare, riducendo l'insorgenza di sintomi come gas o diarrea. In più, come assicura l'Università di Harvard, alcuni studi ne indicano l'efficacia nella prevenzione o nel trattamento di condizioni come la colite ulcerosa, la sindrome dell'intestino irritabile e il morbo di Crohn.

Il tempeh è una fonte naturale di probiotici

Tra gli alimenti ricchi di probiotici, il tempeh ha iniziato a occupare - negli ultimi anni - un posto di rilievo nei supermercati e nelle diete di chi cerca di migliorare la propria salute digestiva. È un prodotto indonesiano a base di soia fermentata, che lo rende un'alternativa vegetale ad alto contenuto proteico e con proprietà funzionali per l'organismo. La fermentazione del tempeh non solo gli conferisce il suo sapore caratteristico e la consistenza soda, ma riduce anche i livelli di acido fitico, un antinutriente che ostacola l'assorbimento di minerali essenziali come ferro e zinco. Inoltre, il processo di fermentazione produce vitamina B12, un elemento raro nella maggior parte degli alimenti di origine vegetale. Il tempeh è l'opzione ideale per combattere il gonfiore addominale grazie al suo effetto benefico sulla flora intestinale. È anche un'ottima fonte di calcio di origine vegetale e contiene una quantità significativa di proteine, che favoriscono il senso di sazietà e aiutano a controllare l'appetito.

L'aiuto degli snack a base di soia

Uno studio ha scoperto che gli snack a base di soia ad alto contenuto proteico, come appunto il tempeh, aiutano a controllare l'appetito, aumentano il senso di sazietà e contribuiscono a migliorare la qualità generale della dieta rispetto a quelli contenenti una percentuale più elevata di grassi. Questo probiotico può essere facilmente integrato in qualsiasi menu. Sebbene possa essere consumato crudo, si consiglia di cuocerlo in padella o al forno per esaltarne il sapore. La sua consistenza compatta permette di tagliarlo facilmente e incorporarlo in insalate, piatti saltati in padella, stufati o zuppe.