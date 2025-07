A che ora bisogna cenare d'estate se si vuole perdere peso

Negli ultimi anni, sono state condotte numerose ricerche sull'importanza della crononutrizione . Una branca della nutrizione che si concentra non solo su cosa si mangia, ma soprattutto su quando si mangia. Se i ritmi cambiano in estate, anche le abitudini alimentari possono adattarsi di conseguenza. Sebbene l'idea di cenare presto rimanga fondamentale per la maggior parte degli esperti, in estate può essere un po' meno diffusa. Le giornate sono più lunghe e durante le vacanze possiamo andare a letto più tardi...

Cenare tardi d'estate, sì ma non troppo

Quindi, se l'orario ideale per cenare è circa due ore prima di andare a letto, durante la bella stagione potrebbe essere leggermente più tardi. In estate l'orario consigliato tra le 19:00 e le 21:00 viene solitamente posticipato: l'ideale sarebbe non mangiare più tardi delle 21:30. Cenare presto migliora la digestione e ottimizza il metabolismo notturno, ma favorisce anche la combustione dei grassi e la resistenza all'insulina, regolando i livelli di glucosio. Questo è particolarmente importante se si sta cercando di smaltire i chili in eccesso.

L'importanza di una cena rilassata

Parte fondamentale di una cena sana è anche il modo in cui si mangia. Oltre ai piatti in sé, che dovrebbero essere sani e più leggeri rispetto al pranzo, è molto utile creare un'atmosfera rilassata ed evitare l'uso di dispositivi elettronici. Stabilire una routine per cena senza distrazioni aiuta a essere più consapevoli di ciò che si mangia e a godersi di più il pasto. Si tratta di abitudini che migliorano l'esperienza culinaria, che in estate possono essere combinate con altri consigli, come cenare all'aperto, godersi la natura, in terrazza, in spiaggia o in un parco. Tutto questo contribuisce a ridurre l'affaticamento mentale, a combattere l'ansia e a migliorare la qualità del sonno. Questo, a sua volta, attiverà il metabolismo, favorendo la perdita di peso.