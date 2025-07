Questi 7 alimenti favoriscono la comparsa di rughe e fanno invecchiare più velocemente

Prendersi cura di ciò che si mangia , evitare sigarette, alcol e droghe e fare regolarmente attività fisica è la strada che dobbiamo seguire se vogliamo essere sani e vivere una vita più lunga e migliore. Il cibo è alla base di tutto e non tutti i cibi sono uguali. E ci sono in particolare sette, secondo gli esperti, che accelerano l'invecchiamento, causando maggiori rughe.

1. Gallette di riso

Considerato uno spuntino sano e benefico ma in realtà non è così: ha un alto indice glicemico e può causare picchi glicemici. Consumato senza moderazione, può essere associato ad aumento di peso. Si può sostituire benissimo con una carota, che ha proprietà antiossidanti che contrastano la comparsa delle rughe.

2. Burro e margarina

Entrambi presentano grassi saturi, anche quelli commercializzati come poveri di questo tipo di grassi. Infiammano la pelle, la rendono maggiormente sensibile ai raggi ultravioletti del sole, interferiscono con la produzione di elastina e collagene. L'alternativa più valida è l'olio di oliva o l'avocado: grassi buoni e ricchi di vitamina E.

3. Bevande zuccherate

Contengono molti zuccheri, che favoriscono quel processo chiamato glicazione, rovinando proteine essenziali della pelle quali il collagene e l'elastina. E anche grandi quantità di caffeina che si rivela nemica della pelle perché può causare disidratazione cutanea. L'acqua è sempre la scelta migliore, magari con delle fette di limone che regalano maggiore sapore.

4. Patatine fritte

Gli alimenti fritti non sono certo benefici, né per la pelle né per la salute in generale. Gli alimenti fritti in olio ad alte temperature rilasciano radicali liberi, che influiscono negativamente sul rinnovamento cellulare e sull'elasticità della cute.

5. Carni lavorate

Salumi, insaccati, bacon, prosciutto, salsicce, carni in scatola, wurstel, e hot dog. contengono additivi che favoriscono l'infiammazione e possono anche danneggiare il collagene della pelle (che accentua rughe e linee sottili). L'alternativa valida è il tofu, che ha proprietà antinfiammatorie. E se il vegetarianismo non fa per voi, gli esperti raccomandano pollo o tacchino.

6. Tavolette di cioccolato

Contengono cacao altamente lavorato che ha perso la maggior parte dei suoi componenti benefici per la salute, come i flavonoidi (antiossidanti naturali). Per finire, contengono grassi idrogenati, farina di bassa qualità (quando si tratta di biscotti) e zuccheri aggiunti. Un cocktail esplosivo. La tavoletta deve contenere almeno il 70% di cacao per preservare al meglio tutti i suoi nutrienti. È l'unico modo per gustare questa prelibatezza in modo sano.

7. Sale

L'eccessivo uso di sale disidrata e rende la pelle più secca. Gli esperti raccomandano di sostituire gradualmente il sale con condimenti o spezie che esaltino il sapore dei piatti. Tra quelli che usiamo regolarmente in cucina, ce ne sono alcuni molto ricchi di flavonoidi, come l'origano e il timo.