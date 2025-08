Cosa mangiare in spiaggia per non ingrassare, il pranzo perfetto secondo i medici

Le vacanze sono spesso associate a una pausa dalla routine, a momenti di relax e divertimento, che spesso portano a trascurare sane abitudini. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che mantenere una dieta equilibrata e pianificare piccoli gesti può fare la differenza su come ci sentiamo durante questi giorni di riposo. "I cibi 'da spiaggia' devono essere sicuramente pratici, da poter gustare senza dover essere particolarmente attrezzati, ma anche di altissima digeribilità e questo non il caso dei panini. Quindi in primis va scelta la frutta", ha spiegato all'Adnkronos Salute il medico dietologo e fitoterapeuta Ciro Vestita. "Mangiare frutta - ha aggiunto - vuol dire energizzarsi e, al contempo, assumere liquidi, ma soprattutto sali minerali. Sotto l'ombrellone, infatti, la traspirazione è intensa, perdiamo moltissimi liquidi. Bere molta acqua va bene, ma servono anche i sali minerali e la frutta è ricca di micronutrienti".