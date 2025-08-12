Né frullati né caffè: la bevanda che aiuta a perdere peso, secondo un nuovo studio

Oltre agli alimenti noti che, in base alle loro proprietà, aiutano a perdere peso , uno studio recente ha appena rivelato l'esistenza di una bevanda altamente saziante che, dopo il consumo, stimola anche la secrezione dei succhi gastrici e allevia la digestione pesante. Con sorpresa di molti, questa è una bevanda che di solito passa inosservata perché non è fatta con frutta o verdura, né con caffè o altri infusi: stiamo parlando dell' acqua frizzante.

L'acqua frizzante fa dimagrire?

Secondo uno studio pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention & Health, la CO₂ presente nell'acqua gassata può favorire la perdita di peso migliorando l'assorbimento e il metabolismo del glucosio nei globuli rossi. Non solo: bere acqua gassata, secondo i ricercatori, può influenzare le misurazioni della glicemia, anche se sono necessari studi più a lungo termine per trarre conclusioni più accurate. Bere questo tipo di acqua è quindi considerata una buona soluzione per sostituire le bevande gassate o analcoliche meno salutari, poiché offre la stessa sensazione di frizzantezza ma senza calorie e zuccheri extra. Un'altra qualità è che bilancia i livelli di colesterolo aiutando a ridurre l'infiammazione e la glicemia, migliorando al contempo la digestione poiché le bollicine stimolano la secrezione dei succhi gastrici. Poiché esistono numerose ricerche a sostegno di movimenti intestinali sani, può essere utile anche per combattere la stitichezza.

Nuovo studio sugli effetti dell'acqua frizzante

L'acqua frizzante non ha calorie e dà un senso di sazietà grazie alle bollicine che contiene. Questo è il motivo principale per cui un nuovo studio collega il suo consumo al successo dei programmi di perdita di peso. Lo studio del 2025 analizza gli effetti fisiologici dell'acqua frizzante, in particolare il suo impatto sul metabolismo del glucosio, e come questi effetti potrebbero contribuire al controllo del peso accelerando la digestione e controllando i morsi della fame. I lavori scientifici indicano che la regolazione dei livelli di glucosio è utile per accompagnare le varie diete, anche se gli scienziati responsabili della ricerca puntualizzano che non basta di certo solo l'acqua frizzante ad incentivare il dimagrimento. "L'impatto della CO2 nell'acqua gassata non è una soluzione indipendente per la perdita di peso. Una dieta equilibrata e un'attività fisica regolare rimangono componenti cruciali per una gestione sostenibile del peso", hanno chiarito.