I 5 motivi per cui il miele è un vero toccasana per combattere lo stress da rientro

Apatia, difficoltà di concentrazione, problemi di sonno e di digestione al rientro dalle vacanze estive. È lo stress da rientro, noto anche come "post vacation blues". Oltre tre italiani su dieci ne soffrono. Una condizione che sembra avere una maggiore incidenza tra i 25 e i 45 anni e tra coloro che svolgono attività lavorative ad alto contenuto intellettuale. Tra i sintomi più comuni possiamo trovare anche: spossatezza, tensione muscolare, cefalee, problemi di sonno e di digestione. Ma un aiuto può arrivare dalla tavola con il miele, che grazie alla presenza di zuccheri semplici, sali minerali e vitamine, rappresenta un alleato prezioso per la salute psicofisica, soprattutto in un periodo come quello di settembre. E gli italiani lo sanno bene: più della metà consuma miele settimanalmente, con un 21,2% che lo porta in tavola 5 o più volte a settimana, prevalentemente a colazione (70,2%) o come spuntino di metà pomeriggio (37,1%). Del miele si apprezza soprattutto il fatto che sia sano, con vitamine e sali minerali che lo rendono prezioso per l'organismo (57,3%) e naturale (51,5%), buono (48,2%), energetico (39,9%), versatile (28,6%) e pratico (25,1%).
Il ruolo del miele
Gli amanti del miele gli riconoscono un ruolo importante all'interno dell'alimentazione: è un supplemento nutrizionale (91,4%), un elisir di salute (89,9%), un antiossidante naturale (89,5%), un antimicrobico e antisettico naturale (78,1%), ma soprattutto un alleato del buonumore (85,0%), grazie alla presenza di triptofano che stimola la produzione di serotonina. I confezionatori di miele di Unione Italiana Food, con l'aiuto del biologo nutrizionista Yari Rossi, presentano un vademecum delle varie tipologie e i 5 buoni motivi per consumarlo in questo periodo dell'anno.
Perché il miele può essere d'aiuto
"Il miele, grazie al suo contenuto di zuccheri semplici (glucosio e fruttosio), fornisce una rapida fonte di energia, utile per affrontare le giornate più impegnative come quelle di rientro a lavoro o a scuola – spiega l'esperto – Inoltre, è un ottimo ricostituente con le temperature ancora alte ed è un alimento funzionale, prezioso per gli sportivi che riprendono la routine dei loro allenamenti ma anche per contrastare quel senso di spossatezza tipico del rientro dalle vacanze. Il miele può essere un'ottima aggiunta alla dieta di settembre, offrendo benefici per l'energia, il sistema immunitario e la salute di tutto l'organismo in un momento così delicato”.
Perché il miele è perfetto per la ripresa di settembre
Millefiori, di castagno, di acacia, di eucalipto o arancia, esistono oltre 300 diversi tipi di miele in tutto il mondo. Differiscono per colore, aroma e sapore a seconda della fonte vegetale in cui le api raccolgono il nettare. Ma il comun denominatore è l'identikit nutrizionale. Ecco i 5 motivi per cui il miele è un alimento alleato nella dieta di settembre per contrastare i disturbi della "sindrome da rientro”.
1. È fonte di energia
Il miele, grazie al suo contenuto di zuccheri semplici (glucosio e fruttosio), carboidrati e proteine, rappresenta una fonte di energia prontamente disponibile, utile per affrontare le giornate più impegnative e contrastare gli effetti della spossatezza.
2. È un alimento funzionale
Il miele è fonte di zuccheri semplici e veloci che possono aiutare soprattutto chi fa attività fisica a reintegrarne la perdita dopo una sessione sportiva, aiutando a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Vale per chi a settembre riprende l'attività sportiva dopo lo stop stagionale.
3. Ha un effetto prebiotico
Il miele può contribuire alla salute intestinale grazie alla presenza di alcuni enzimi naturali e composti con effetto prebiotico (FOS, inulina, oligosaccaridi) e composti fenolici che agiscono da terreno di crescita per un microbiota intestinale equilibrato.
4. Riduce i sintomi delle allergie stagionali
Sono in corso diversi studi sul ruolo del miele nel ridurre i sintomi delle allergie stagionali, desensibilizzando il sistema immunitario. Grazie alle sue proprietà disinfettanti e antisettiche, tradizionalmente è uno degli alleati naturali contro il mal di gola, perché idrata il cavo orale secco e infiammato.
5. Favorisce una buona digestione
Il miele può essere un alleato naturale per una digestione più leggera, soprattutto grazie ai suoi zuccheri facilmente assimilabili, ai composti lenitivi e a un lieve effetto prebiotico.
Qualità, salubrità e sicurezza del prodotto
Il miele è tra i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano tra i più controllati, sicuri, grazie all'attenzione posta dalle Industrie di confezionamento e dai controlli pubblici per garantire l'autenticità, la salubrità, la sicurezza alimentare, e le migliori qualità organolettiche per il consumatore. I controlli effettuati sono molteplici. Si tratta di un valore aggiunto, poco percepito dal consumatore, che garantisce l'eccellenza di un miele puro e genuino. Ogni azienda espone la propria reputazione e il proprio brand per garantire il rispetto di questi parametri e ha messo a punto un efficace e sempre più complesso sistema di controlli su tutta la filiera, dall'apicoltore al fornitore, fino alla fase di confezionamento.
