L'integratore che Nadal continua ad assumere dopo il ritiro: "Lo prendo ancora"

Anche dopo il ritiro dal mondo del tennis Rafa Nadal continua a prendersi cura della sua forma fisica. Cerca di allenarsi in palestra almeno tre giorni a settimana, soprattutto per proteggere ginocchia e spalle, che hanno sofferto di più durante la sua carriera da tennista, e si dedica ad allenamenti di forza, cardio e resistenza. Durante un'intervista al podcast Con mucho D... il tennista spagnolo ha rivelato che continua ad assumere un integratore alimentare che usava quando era un atleta d'élite perché lo fa sentire energico, gli piace la sensazione che gli dà. "È vero che non sono mai stato molto rigido con la mia dieta, ma ho sempre preso integratori. Ho preso gel e continuo a prenderli, prima e durante l'allenamento, perché mi danno una sensazione di energia che mi piace. E uso il magnesio per recuperare e sentirmi meglio. E mi piace il prodotto per le articolazioni; lo prendo ogni mattina", ha spiegato.

La nuova vita da genitore di Nadal

Durante la sua intervista, Nadal ha anche parlato della sua nuova routine di padre. Dalla moglie Mary Perellò ha avuto i piccoli Rafael, nato nel 2022, e Miquel, arrivato nell'estate 2025. "Mi piace organizzare la mia giornata in base al tempo trascorso a casa. Mi piace andare a prendere mio figlio a scuola - ha raccontato - lo faccio il più spesso possibile, e cerco di avere riunioni, lavoro e tutto il resto al mattino". Ha anche affermato che da quando sono nati i figli ha smesso di usare la sveglia: "Ora ho i bambini che mi svegliano".

Cosa fa oggi Nadal

Al di là della sua famiglia, oggi Nadal si divide tra la sua accademia di tennis a Manacor e la fondazione benefica che porta il suo nome. Sulla prima ha detto: "È un progetto familiare, e anche naturale, perché è la continuazione di quella che è stata la mia vita. Oggi abbiamo circa 600 dipendenti solo qui a Manacor, ed è un progetto basato sulla formazione, sulla preparazione e sul modo in cui si cresce". Il 14 volte campione del Roland Garros ha sottolineato che nella sua accademia ci si impegna a "formare ed educare i bambini nel miglior modo possibile e, naturalmente, a formarli al massimo livello perché in definitiva ciò che vogliono è migliorare il loro potenziale tennistico". La Fondazione Rafa Nadal rappresenta un altro pilastro fondamentale nella vita dell'ex tennista. Durante l'intervista, ha espresso particolare emozione parlando di questa iniziativa: "È ciò che mi entusiasma davvero , sostenere lo sviluppo di bambini che hanno avuto un futuro molto complicato e, attraverso la fondazione, apriamo loro una serie di opportunità che prima non avevano".