Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

L'alimento ricco di proteine ​​che aiuta a prolungare l'abbronzatura estiva

Né carote né pomodori: c'è un altro cibo ricco di proteine che aiuta a mantenere la tintarella più a lungo
2 min

In virtù della fine dell'estate, molte persone cercano modi per prolungare l'abbronzatura e c'è un alimento ricco di proteine ​​di alta qualità, essenziali per la pelle per mantenere la sua tonicità ed elasticità, che aiuta a preservare la tintarella. Si tratta del pesce azzurro, che comprende alici, sarde, sgombri solo per citarne alcuni. Ha un alto contenuto di acidi grassi Omega-3, che hanno un grande effetto antinfiammatorio che riduce i danni cellulari causati dall'esposizione al sole, aiutando la pelle a rimanere sana e luminosa più a lungo.

Il pesce azzurro aiuta a tenere l'abbronzatura

Mentre carote e pomodori forniscono beta-carotene e licopene, composti che aiutano a proteggere la pelle e a promuovere la pigmentazione, il loro effetto contro i danni cellulari causati dall'esposizione al sole è più limitato. Al contrario, gli acidi grassi e le proteine ​​presenti nel pesce azzurro agiscono in modo olistico, supportando sia la rigenerazione cellulare che la protezione antiossidante, rendendo l'abbronzatura più duratura e uniforme. Inoltre, il pesce azzurro fornisce vitamina D, che svolge un ruolo importante per la salute della pelle e la sintesi della melanina, il pigmento responsabile del colore dell'abbronzatura.

Gli altri benefici per la salute

Il consumo regolare di pesce offre molteplici benefici alla pelle, oltre a contribuire a prolungare l'abbronzatura. Gli acidi grassi presenti nel pesce azzurro aiutano a mantenere la pelle idratata dall'interno, essenziale per un'abbronzatura uniforme e duratura. A differenza di creme o lozioni che agiscono esternamente, l'idratazione interna assicura che le cellule della pelle trattengano l'acqua di cui hanno bisogno per funzionare correttamente, prevenendo desquamazione e secchezza. Inoltre, grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti, come il selenio, è un ottimo alleato nella lotta ai radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce e della perdita di elasticità cutanea. Riducendo il danno ossidativo, questi nutrienti contribuiscono a mantenere la pelle tonica e giovane.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alimentazione

Da non perdere

Allarme ostricheCome bere facilmente acqua