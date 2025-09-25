I 5 alimenti che bruciano velocemente il grasso della pancia

1. Tè verde

Il tè verde stimola il metabolismo e favorisce l'ossidazione dei grassi. Tutto merito del suo contenuto di catechine, antiossidanti naturali che proteggono le cellule dai danni ossidativi causati dai radicali liberi. Contiene anche caffeina (o teina), che aumenta il tasso metabolico, aumenta il dispendio calorico e mobilizza gli acidi grassi. Queste proprietà sono potenziate se consumato prima dell'esercizio fisico, come riporta uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition. Tra le tante cose il tè verde aiuta anche a contrastare le rughe e a mantenersi giovane.

2. Yogurt

Gli esperti di nutrizione non si stancano mai di raccomandare il consumo di yogurt naturale (non zuccherato) in una dieta sana. I suoi probiotici rafforzano le difese naturali dell'organismo e promuovono la salute digestiva. Secondo uno studio condotto presso l'Università del Tennessee, il calcio presente nello yogurt aiuta a mantenere la massa muscolare favorendo al contempo la perdita di grasso.

3. Peperoncino

Amato e odiato, il peperoncino contiene un composto attivo chiamato capsaicina, che può accelerare il metabolismo, favorire l'ossidazione dell'energia e riduce l'appetito. Tutto questo, ovviamente, aiuta a perdere il grasso addominale. Contiene anche vitamine e minerali molto benefici per la salute e ha proprietà antinfiammatorie.

4. Curcuma

Il principale principio attivo della curcuma è la curcumina, che presenta proprietà antinfiammatorie. Inoltre migliora la combustione dei grassi. Attenzione, però, la curcumina deve essere attivata per esercitare le sue proprietà antinfiammatorie e bruciagrassi e questo si può ottenere aggiungendo solo un po' di pepe nero.

5. Olio di pesce

Secondo una ricerca condotta presso l'Università di Kyoto, l'olio di pesce è in grado di trasformare le cellule che immagazzinano i grassi in cellule che bruciano i grassi. In più questo olio è ottima fonte di acidi grassi omega-3, che migliorano la salute del cuore degli occhi e della pelle, supportano le funzioni cerebrali e cognitive, combattono l'infiammazione. L’olio di pesce si trova naturalmente in alcuni pesci grassi e frutti di mare ma è possibile assumerlo anche sotto forma di integratore.