Svelati i migliori ristoranti in Italia, la classifica del Gambero Rosso

La nuova guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso è ufficiale. Presentata a Roma, l’attesissima pubblicazione ha riunito chef, critici e appassionati del settore per celebrare l’eccellenza gastronomica italiana, dentro e fuori dai confini nazionali. Alla sua 36ª edizione, la guida ha selezionato oltre 2600 ristoranti, valutati da più di 100 esperti del settore. Ma il titolo più ambito, quello di Ristorante dell’Anno, è andato a una realtà sorprendente: la Trattoria La Madia di Brione, in provincia di Brescia.

Il migliore ristorante in Italia secondo il Gambero Rosso

Fondata nel 1998 dallo chef Michele Valotti, La Madia si è distinta per la sua cucina a chilometro zero e biologica, servita in un contesto rustico ma curato, con vista sulle colline lombarde. Una trattoria che ha fatto della semplicità la sua firma, proponendo esclusivamente percorsi degustazione per contenere gli sprechi e offrire un’esperienza sensoriale completa. Tra i piatti iconici del ristorante: riso in cagnone, verza alla lappone con mirtilli e ginepro, cappelletti con trevisiana e rosa. Una cucina di ricerca, identitaria e sostenibile, che ha conquistato la vetta della ristorazione italiana.

Quali sono i ristoranti più buoni in Italia e dove si trovano

Oltre al premio principale, la guida ha assegnato riconoscimenti speciali in 19 categorie. Ecco i più importanti:

Miglior Ristorante Italiano all’Estero: Clara Restaurant di Bangkok, guidato dallo chef pugliese Christian Martena, premiato con le prestigiose Tre Forchette tricolori, massimo riconoscimento del Gambero Rosso.

Menù Degustazione dell’anno: Da Lucio (Rimini), grazie alla cucina di Jacopo Ticchi, che ha rivoluzionato le regole della tradizione con una visione personale e sperimentale.

Novità dell’anno: Arso, a Terni, una delle nuove aperture più interessanti del panorama italiano.

Sommelier dell’anno: Clizia Zuin, di Atto by Vito Mollica a Firenze, premiata per la sua raffinatezza e competenza nel servizio del vino.